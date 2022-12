Es muy común oír hablar del desarrollo sostenible, pero creo que es un concepto muchas veces mal explicado. Desarrollo sostenible suele presentarse como sinónimo de respetuoso con el medio ambiente, pero lo cierto es que la sostenibilidad ambiental es solo una de las tres patas.

La primera pata de la sostenibilidad es la económica: si una iniciativa no es viable económicamente no podrá desarrollarse ni mantenerse mucho tiempo. En muchas ocasiones admiramos muchas iniciativas y criticamos otras sin pensar en si son o no posibles desde un punto de vista económico. Es poco romántico hablar de dinero, pero debemos empezar por ahí.

Otra parte fundamental de la sostenibilidad es la que tiene que ver con lo social: si algo es económicamente sostenible y guarda todos los preceptos del respeto al medio ambiente, pero no implica un desarrollo social más o menos justo o igualitario, puede seguir adelante, pero no es lo deseable. En este sentido, les confieso que esta columna nace cuando veo un coche eléctrico de alta gama cargándose en un lugar público, con una energía pagada por todos, incluidos todos aquellos que desearían tener un coche así, pero que no lo pueden pagar.

Es posible que debiera alegrarme de la conciencia social del que ha adquirido ese coche y del ayuntamiento que le facilita la recarga como un buen estímulo para que todos decidamos comprar un coche eléctrico, pero resulta que estos coches resultan mucho más caros que los de los motores de combustión y solo una pequeña parte de la población los puede adquirir. Por si eso fuera poco, estos coches pueden acceder donde quieran en las ciudades. Sobre todos pende la amenaza de eliminar los motores de combustión sin garantizar que esa mayoría de la población los pueda comprar o, más allá, sin que estemos seguros de que haya suficientes minerales en el mundo para construir todas las baterías eléctricas necesarias para cambiar todos los coches actuales por vehículos con motores eléctricos.

Tal vez la solución energética sea cambiar las formas de movilidad, apostar más por una reducción de la demanda que por un cambio en las fuentes ofertadas, no siempre tan sostenibles como se dice.