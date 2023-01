Puede sonar a enfermedad antigua, incluso mortal después de quedar grabada a fuego en la memoria colectiva la muerte de la pequeña Beth en "Mujercitas", pero la escarlatina sigue siendo una infección habitual entre los más pequeños aunque ahora rara vez con esa carga letal desde que existen los antibióticos. De hecho, en estas semanas y después de dos años con poca presencia, las consultas de los pediatras se están volviendo a llenar de casos de escarlatina.

La escarlatina es una infección provocada por una familia de bacterias: los estreptococos A (Streptococcus pyogenes). Lo más habitual es que la bacteria, con la que convivimos y que está detrás de muchas infecciones leves (también del impétigo de la piel) genere un cuadro menor con dolor de garganta y fiebre, una faringoadmigdalitis bacteriana, que se puede dar en niños y adultos y es la única que requiere de antibióticos.

En niños, sin embargo, es habitual que provoque un cuadro distinto ya que hay diferentes tipos de bacterias A y algunas de ellas "tiene la capacidad de generar y liberar toxinas" que provoca una erupción en la piel, unos granitos "que se tocan más que se ven, que dan una sensación de papel de lija" sobre una piel rosada o rojiza, según explica la pediatra del Centro de Salud de Nazaret e investigadora en vacunas en Fisabio, María Garcés-Sánchez. En este caso ya se habla de escarlatina y puede presentar otros síntomos como con dolor de garganta, fiebre o decaimiento o incluso vómitos.

Según detallan desde la Asociación Española de Pediatría, la fiebre suele comenzar de forma brusca y durar "de 3 a 5 días" además con dolor de garganta e inflamación de las amígdalas y de los ganglios del cuello. Los granitos o exantema característico de la escarlatina "aparece a las 12-48 horas de la fiebre" y empieza en el cuello y la cara y luego se extiende al tronco y las extremidades, de arriba hacia abajo. Otros síntomas que detalla la AEP son vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, escalofríos, falta de apetito y decaimiento. El periodo de incubación, desde el contagio hasta la aparición de los síntomas, es de 2 a 5 días.

El diagnóstico y el tratamiento "es sencillo en la actualidad", explica la pediatra. “Disponemos de una prueba que se realiza con una muestra del exudado de la garganta que nos permite identificar si la bacteria se encuentra allí. En caso de ser positiva, son necesarios antibióticos”. Y de hecho desde la primera toma de antibiótico desaparece la carga de toxinas que deja el estreptococos de ahí que la aparición de complicaciones sea hoy por hoy "muy rara", aunque existe.

"Complicaciones como las fiebres reumáticas que son por las que muere Beth en Mujercitas son muy raras pero como cualquier otra bacteria, como por ejemplo el meningococo, el estreptococos A tiene posibilidad de generar cuadros invasivos tipo sepsis aunque no son frecuentes, son casos aislados y probablemente vinculados a la genética de cada persona, que hace que tengan mayor riesgo".

Igual que antes de pandemia

El volumen de casos de escarlatina que se está viendo ahora en las consultas no es, sin embargo, "significativo", ya que no difiere del que se veía antes de la pandemia. "Se está viendo otra vez, pero como se veía antes de la pandemia, no necesariamente más", añade la pediatra y es que el uso de las mascarillas y de medidas de prevención en estos años de covid-19 ha ayudado también a que la bacteria se contagiara menos ya que también lo hace a través de la vía aérea (por esas pequeñas gotículas que expulsamos al toser, por ejemplo) o al contacto con objetos contaminados como sábanas, por ejemplo (contagio por fómites).

Al igual que ha vuelto con una presencia parecida a la de años anteriores, la escarlatina vuelve a llenar las consultas además en la "época" que le tocaba y es que, según los expertos es una infección bacteriana que suele presentarse después de las infecciones por virus. "Estas bacterias tienen más facilidad para colonizar nuestras gargantas cuando ha habido una infección vírica previa. Por eso, cuando los niños tienen catarros de vías altas, que suelen ser víricos, hay mayor riesgo de neumonía por neumococo o de escarlatina por estreptococos A ya que la infección vírica nos predispone a una infección bacteriana", detalla Garcés.