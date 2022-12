Los gastos de la 'recuperación' tras la covid disparan el déficit 2.000 millones más

El presupuesto que el Consell elaboró para 2021 estaba enfocado en la recuperación tras la pandemia. El Gobierno valenciano apostó por la inyección de dinero público para reactivar la economía y cubrir al máximo posible las heridas sociales que había dejado la pandemia, un aumento de los gastos que, sin embargo, no contó con el respaldo suficiente de los ingresos porque, pese al aumento de los recursos extraordinarios del Estado, de nuevo la infrafinanciación lastró las cuentas provocando un incremento de más de 2.000 millones en el agujero en las arcas públicas autonómicas.

El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2021 publicado ayer por la Sindicatura de Comptes muestra un aumento del déficit respecto al año anterior, al pasar de un déficit de 1.830 millones de euros hasta los 2.153 millones, un resultado que, según constata el síndic, viene condicionado por la financiación adicional recibida del Estado por la covid. De hecho, tanto en 2020 como en 2021, el resultado es negativo, pero es mejor que en 2019 cuando se alcanzaron los 2.600 millones de déficit.

Así, explica que este déficit "no viene provocado por efectuar unos gastos superiores a la media autonómica, sino por unos ingresos inferiores a ella, entre los que destacan los procedentes del sistema de financiación autonómica". Es decir, que el problema no es de gastar mucho sino de la falta de unos ingresos permanentes y estables. O por ponerlo en cifras: si los gastos ya superaban en 1.830 millones a los ingresos en 2020; un año después, los gastos aumentaron 1.700 millones mientras que los ingresos lo hicieron en 1.400 millones lo que dejó otros 300 millones más de déficit.

La situación no es coyuntural sino más bien estructural. En el análisis que realiza el órgano fiscalizador se retrotrae a los últimos cuatro ejercicios, entre 2017 y 2021, para señalar que los ingresos del sistema de financiación autonómica "no han sido suficientes para cubrir las obligaciones reconocidas de los respectivos presupuestos", ni siquiera para cubrir solo el gasto no financiero, en el que no se incluye la deuda. De hecho, argumenta que la tasa de cobertura de este sistema respecto al gasto se ha ido reduciendo en los últimos cuatro presupuestos: si en 2017 cubría el 64 %, en 2021 fue el 48 %.

Sin embargo, en su análisis, el síndic alerta de las "especiales circunstancias" en las que se ha desarrollado la actividad en los ejercicios 2020 y 2021, marcados por la pandemia y por las ayudas extraordinarias del Estado y de la Unión Europea. Estas inyecciones extraordinarias, advierte el síndic, "hacen que exista el riesgo de que el déficit vuelva a aumentar cuando desaparezca la financiación adicional incondicionada, déficit que, como se ha señalado reiteradamente en informes anteriores, será difícil equilibrar con el actual sistema de financiación autonómica". La situación era complicada, pero podría ser peor sin los fondos extraordinarios.

"Los mecanismos estatales extraordinarios de financiación –establecidos a partir de 2010 y adicionales al sistema de financiación autonómica– han permitido a la Generalitat mantener su actividad a pesar de la infrafinanciación y la imposibilidad de obtener recursos en los mercados financieros", explica. Ahora bien, nada es gratis: "La consecuencia para la Generalitat es muy diferente, puesto que la financiación autonómica se recibe sin contrapartida, mientras que los mecanismos estatales son un incremento de la deuda que deberá devolver en el futuro".