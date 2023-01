Las fechas para presentar oficialmente las candidaturas a las primarias de Compromís se avecinan y agolpan una cascada de anuncios. Entre ellos, está el de Paula Tuzón, exsecretaria autonómica de Transición Ecológica y mano derecha de Mireia Mollà durante su paso por la conselleria hasta su destitución (y posterior dimisión de Tuzón), que ha anunciado que se presenta para ser la número dos por Valencia detrás del más que probable candidato a la Generalitat, Joan Baldoví.

"Estamos en un momento político en el que para que Compromís sea una fuerza plural pasa porque Iniciativa esté fuerte", justifica Tuzón a boca jarro cuando se le pregunta por los motivos de su paso adelante. Su discurso incide en reivindicar la posición de Iniciativa en la lista de Valencia y en tener un peso destacado, con el número dos por Valencia "más si el candidato va a ser Baldoví", de Més, el antiguo Bloc "Es muy importante que Iniciativa luche por su representación en Compromís", señala.

De momento, las posibles rivales son de Més: Maria Josep Amigó y Rosana Seguí, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y directora general de Comercio y Consumo que, explica, representan "sensibilidades diferentes" dentro de la coalición valencianista e incluso dentro de Més, lo que, para Tuzón "hace más necesario que haya una candidatura que pueda representar esa diversidad, la superación de esos espacios tradicionales y en el que "la visión ecosocialista sirva de contrapeso a las de otras formaciones de Compromís".

Pero en Iniciativa las aguas no bajan precisamente calmadas. La destitución de Mollà por parte de Aitana Mas (coportavoz del partido) agitó a una formación que ha perdido a su principal referente: Mónica Oltra. Sin embargo, Tuzón señala que no cree que su salida de la Conselleria de Agricultura le perjudique de cara a las primarias. "Fue en una coyuntura determinada, y creo que mi dimisión vino en la reivindicación de una coherencia que es fundamental en política; creo que el espacio que representábamos cuando estábamos trabajando en la conselleria continúa estando", indica. "Ese ecosocialismo valiente y basado en la rigurosidad ha de continuar estando", añade.

Uno de los principales choques ha sido a cuenta de las renovables, un asunto que, admite, "trasciende de los debates internos de Compromís y del Botànic, es el debate de nuestros días, y que haya debate significa que hemos hecho cosas". Así, rechaza que el PSPV esté liderando este tema: "Creo que se ha puesto de perfil esperando si lograba rédito"; y ha indicado que le parece "más honesto" lo que ha hecho Compromís que ha "reconocido que hay un debate". Aunque matiza: "No me parece bien cómo se ha expuesto".

Así, asegura que la propuesta de Compromís de 'Comencem pel sostres' "la hago mía". "La estrategia de autoconsumo que hicimos en la conselleria no se había hecho nunca", destaca mientras desgrana algunos logros: los 34 millones enviados por el Estado por aglutinar a 250 municipios en comunidades energéticas, la oficina intinerante de transición energética o el programa zero de poner placas en los institutos. "La estrategia de autoconsumo es una de las cartas de identidad de mi candidatura", indica al tiempo que admite discrepar "con una cosa de la campaña": "No estoy de acuerdo con la prelación: no es primero una cosa y después la otra, necesitamos las dos cosas a la vez. En lo demás, perfecto".