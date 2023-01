A partir de este año es imprescindible llevar la pegatina de la DGT que clasifica los vehículos en función de su nivel de contaminación. Con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones en València, que será a lo largo de este año, los coches que no dispongan de este distintivo medioambiental no podrán circular por las zonas restringidas. El paso por estas zonas estará controlado por más de 200 cámaras, que se instalarán en la ciudad, y podrán identificar si los vehículos que acceden a las ZBE están autorizados o no.

Multa por acceder a una ZBE sin pegatina La sanción por circular por una Zona de Bajas Emisiones sin tener la pegatina de la DGT asciende hasta los 200 euros que, como es habitual, serán 100 euros si se paga en los siguientes 20 días a la notificación. ¿Qué vehículos no podrán circular en València este 2023? Los vehículos que no podrán acceder a las futuras ZBE de València son los matriculados antes de 2001 con motores de gasolina y los previos a 2006 si el motor es de diésel. Por su parte, los vehículos con pegatina 'B' podrán circular pero no aparcar en las ZBE.