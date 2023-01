El bloqueo de cuentas a personas con discapacidad tuteladas está teniendo graves consecuencias para la economía de los afectados. Hace un mes la Conselleria de Igualdad denunció que más de 2.400 personas se habían quedado sin cobrar las ayudas a la dependencia porque su banco les había bloqueado la cuenta, tal como publicó Levante-EMV.

El error afectaba, principalmente, a las personas mayores de 18 años con grados altos de discapacidad y que no podían usar las cuentas por sus propios medios.

Hasta ese momento otra persona (su tutor legal) gestionaba su dinero pero al eliminarse esa figura los bancos no podían actualizar los datos y la cuenta se quedaba bloqueada. Tras bloquear la cuenta, los bancos exigen a las personas que vayan presencialmente a la oficina para confirmar su identidad. Una vez realizado este trámite deben emitir un certificado en el que acrediten que esa cuenta ha sido desbloqueada ya que con ese documento la Conselleria de Igualdad puede volver a realizar el ingreso, retrasos incluidos. Fuentes de la Conselleria de Igualdad aseguran que el problema del impago de la ayuda a la dependencia está resuelto en la gran mayoría de casos ya que ha intervenido de forma directa la Conselleria de Hacienda. Sin embargo, no todos los casos están resueltos ya que hay bancos que aún no han emitido el pertinente certificado o mantienen las cuentas bloqueadas.