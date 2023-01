Docentes interinos cuestionan el proceso telemático para sacar plaza

Interinos que participan en el proceso de estabilización para personal docente de la Conselleria de Educación consideran que se han producido errores de inscripción a la hora de registrarse telemáticamente a la vez que han creado un grupo de mensajería para llevar a cabo reclamaciones conjuntas. En este proceso, 26.000 profesores optan en toda la Comunidad a convertirse en funcionarios sin tener que realizar un examen y se disputarán un total de 7.500 plazas fijas.

Por su parte, desde Educación señalan que no tienen constancia de que se haya producido error informático alguno ni que se haya colgado el asistente, y recuerdan que había una guía para realizar los seis pasos de la inscripción telemática, que culminaba con un comprobante que hace constar que se había registrado la solicitud, y que los aspirantes han tenido un mes para certificar que todo estaba correcto.

No obstante, indican que «todas las personas que tramitaron su solicitud y no puedan ahora subir la documentación solicitada porque no consta su inscripción pueden realizar una reclamación vía tramite y la Dirección General de Personal Docente las estudiará y, si se constata que la solicitud no quedó registrada por un error del asistente telemático, se corregirá», aseguran.

Según los denunciantes, la situación afecta a centenares de personas, aunque Educación lo reduce a unos pocos casos. Los afectados señalan que la inscripción a este proceso de estabilización del personal docente 2022 se hizo de forma telemática entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre. «La mayoría de estas personas afectadas accedimos al trámite, pagamos las correspondientes tasas, solicitamos la cita previa para la segunda fase del proceso (la entrega de méritos) y cerramos la aplicación informática con aparente normalidad e incluso después de haber completado una encuesta de satisfacción en algunos casos», señalan.