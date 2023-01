Las primeras navidades sin mascarillas dejan resaca en la atención primaria valenciana. La gripe, covid y la bronquiolitis copan las entradas por urgencias ante la larga demora para conseguir una cita para el médico de cabecera, según explican fuentes de atención primaria.

El repunte de casos es habitual cada año tras estas fechas, debido a las celebraciones sociales y a las bajas temperaturas que propician este tipo de virus, pero el aumento ha sido mayor si cabe este año. "Es importante el hecho de que han sido las primeras navidades sin la obligación de llevar la mascarilla, en la que nos hemos juntado todos, seguramente eso haya sido un foco de contagio importante", explica una portavoz del sindicato Intersindical.

El panorama que pinta el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA), con la gripe escalando, no es del todo excepcional en comparación con otros años pero sí presenta una particularidad que pueden complicar la situación en centros de salud y hospitales: este año la gripe no está sola porque la covid-19 no ha terminado de irse y el VRS sigue infectando a niños y mayores.

Responsables de atención primaria aseguran que "hemos llevado la mascarilla puesta mucho tiempo, y al quitárnosla nuestro cuerpo ya no tenía tantas defensas y es normal un repunte de este tipo de virus respiratorios, lo estamos notando mucho en los centros sanitarios", afirma.

La gripe (con especial incidencia en la gripe A) y la covid, son ya la gran mayoría de atenciones en las urgencias valencianas. La bronquiolitis también aparece con fuerza, especialmente en pediatría. El principal problema, según explican médicos de atención primaria de diferentes centros de salud valencianos, es la falta de test covid que determinen si se trata de esta enfermedad o de otra.

"Solo hacemos test ahora mismo a los mayores de 60 años o a las personas que son grupos de riesgo, al resto no les hacemos ningún test covid, así que no podemos asegurar que se trata de esa enfermedad", explican. Además, hay que tener en cuenta que "los síntomas de la covid y de la gripe son muy parecidos".

De cualquier manera, trabajadores de urgencias aseguran que "la gran mayoría de test que hacemos a personas que son mayores de 60 dan negativo en covid", así que no estaríamos hablando de una nueva ola de la enfermedad a priori.

A esta situación cabe añadir que "el incremento se ha notado mucho más que otros años, sobre todo porque la temporada de gripe que suele ser a finales de enero se ha adelantado un poco". En muchos centros de salud se están atendiendo una media de entre 80 y 90 casos en las urgencias cada día, casi todos por virus respiratorios y fundamentalmente gripe.

Escalada en diciembre

Los últimos boletines del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) de la C.Valenciana ya apuntaban a una escalada de las infecciones respiratorias a las puertas de la Navidad. El sistema le sigue la pista a los tres virus más recurrentes (la gripe, el coronavirus y la bronquiolitis) con datos que aportan los centros de salud y que ya indicaban en otoño que el sistema de salud empezaba a entrar en jaque antes de tiempo.

A solo una semana de la navidad los médicos de Primaria notaron un incremento del 21 % en las infecciones respiratorias, que suponían 1.404 casos por cada 100.000 habitantes, bastante por encima de los datos de España en ese momento.

De los tres virus, la gripe es la infección respiratoria que estaba destacando especialmente después de haber estado "arrinconada" durante dos años con la llegada del coronavirus. Según Sanidad, la gripe ya estaba por encima de la covid desde principios de diciembre pero en los últimos días aumentó esta ventaja: los casos de "influenza" eran la semana anterior a Navidad de 329 por 100.000 habitantes frente a los 234 por 100.000 de la covid. La gripe ya triplica a los casos de bronquiolitis y bronquitis que genera el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

Plantillas diezmadas en las primeras "fiestas normales"

La presión asistencial crece, pero no solo porque ahora hay más virus, sino también por las plantillas diezmadas que todavía no se han recuperado de los recortes. "Las 6.000 plazas nuevas que se han creado tras la covid tienen mucho que ver, pero llevamos décadas con el personal bastante justo pese a este aumento, y en cuanto viene una crisis de cualquier tipo el personal se resiente muchísimo más", cuenta Intersindical.

En concreto reivindican que el grupo de los médicos sigue siendo todavía el más diezmado de todos, ya que "en otros grupos con los auxiliares o los celadores ha habido mucho más refuerzo. Médicos de atención primaria aseguran que "el problema de la presión asistencial siguen siendo las plantillas, porque en nuestro caso no nos sustituyen las bajas, y directamente no hay médico. Eso contando con que ya estamos cubriendo a nuestros compañeros de vacaciones eso hace inevitable que haya más presión", explican.

La conclusión es que "como las citas para el médico de cabecera ahora mismo tienen tanta espera, muchísima gente acaba viniendo a urgencias para que la tratemos".