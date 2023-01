El Consell garantiza la póliza para los ‘bous’ a partir de 15.000 euros

El inicio del calendario de bous al carrer está a la vuelta de la esquina y lo hace con un cambio normativo. El viernes se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la ley de medidas fiscales del 2023, que recoge que el sistema público valenciano de salud se hará cargo del importe no asegurado en los festejos taurinos tradicionales, tras el acuerdo en las Corts de PP, PSPV, Vox y Ciudadanos, de elevar de 6.000 a 15.000 euros el mínimo que las aseguradoras tienen que cubrir.

De esta forma se prevé esquivar las dos trabas que dificultaban a algunos municipios poder organizar estos espectáculos, ante la negativa de algunas aseguradoras a cubrirlos, al no poder calcular el riesgo.

Según explica el presidente de la federación de peñas de la Comunitat, las compañías aún no han sacado las nuevas pólizas porque el DOGV se publicó el pasado día 30 y cuando las redacten las podrán comercializar. «A partir del día 1 de enero los seguros se pueden diseñar con la nueva normativa pero dado que es de mínimos, no de máximos, se pueden seguir asegurando algunos pueblos que ya estaban en gestión de la forma que se aseguraban antes», resume.

En este sentido, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, expone que el seguro contratado antes del 31 de diciembre se regirá por la cobertura mínima de 6.000 euros y con posterioridad a esa fecha por los 15.000. No obstante, aclara la asistencia sanitaria que supere los 15.000 ya será universal en todos los que se celebren este año.

Según agentes de seguros consultados por el periódico Mediterráneo –del mismo grupo que Levante-EMV– enero van a ser un mes de impás ya que para los días 14 y 15 ya hay actos programados y dado que algunas aseguradoras todavía no han aportado su cotización con las nuevas condiciones, se están solucionando como anteriormente se hacían. En otras palabras, se está trabajando con el antiguo sistema para poder llegar a tiempo a la tramitación de los permisos. Si se espera a ver qué precios sacan o si sale alguna nueva con mejores condiciones se corre el riesgo de no llegar a tiempo, ya que para poder autorizar el festejo se precisan 15 días de plazo. También son poblaciones que no tienen elevada siniestralidad. «Las aseguradoras tienen que recalcular, sacar tarifas, saber qué condiciones y precios tienen que poner y no es de un día para otro», señalaba un corredor de seguros, que ponía el ejemplo de Torreblanca, con seguro ilimitado.

Los municipios más madrugadores se encuentran en el Alto Palancia Castellnovo que organiza festejos el 13, 14 y 15 de enero y tiene previsto celebrar tres toros embolados, tres cerriles, que se van a desencajonar, y vaquillas. «Nosotros en el seguro no hemos tenido problema, tenemos cobertura ilimitada, bueno muy alta», señala la alcaldesa, Carmina Gil.

También Altura celebra festejos ese fin de semana. «Habrá dos embolados, uno de ellos la madrugada del viernes al sábado, una salida, una tarde de vacas, una mañana y un toro de la merienda, en puntas», apunta la primera edil Rocío Ibáñez. «Como lo organiza la asociación de San Antón los seguros los ha contratado ella, pero está todo en orden», dice. El 18, 19, 21 y 22 de enero será el turno de Benicàssim, con un amplio programa de 31 vacas, 14 toros y 3 embolados. El concejal de Fiestas, Arturo Martí, señala que no ha tenido dificultades con el seguro porque siempre contrata a los mismos. «Las primas han subido y no dan asistencia sanitaria ilimitada. Los 15.000 primeros euros los cubre el seguro y el resto en caso de accidente los cubre la Generalitat», apunta.

Reunión este mes de la comisión de asuntos taurinos

El secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, señaló que a mediados de este mes de enero se convocará a la comisión de asuntos taurinos. En ella se abordarán temas de normativa, de las modificaciones a la ley de acompañamiento que se aprobaron en Corts, asuntos de bienestar animal y recomendaciones encaminadas a asegurar un mayor control. Además, se realizarán tres cursos, uno por provincia.