Como otras veces la actualidad y lo que uno ve y oye en los medios inspiran estas columnas. El otro día en la radio el listillo de turno decía que los 18 grados de Orense a primeras horas de la mañana eran "preocupantes” por lo que podían suponer de cara a los incendios del "próximo verano". Lo que queda para el verano y lo mucho que está lloviendo por allí las últimas semanas es un detalle sin importancia. Cada vez más veces todo el mundo es voz autorizada para decir lo que es y lo que no es verdad en cuestión de clima. Cualquier cosa es preocupante y es rara y ninguna explicación alternativa al calentamiento global es convincente. La opinión pública no es capaz de distinguir cuando habla un experto y en qué, y cuando un periodista desinformado opina sin más. Lo mismo pasa con el éxito clamoroso de Jorge Rey que utiliza presuntamente el método de las cabañuelas actualizado para pronosticar cada mes una nueva Filomena y da igual que siga errando porque antes o después acertará por pura insistencia estadística. Si yo fuera cabañuelista también estaría enfadado con Jorge Rey porque puede ser cierto que alguna vez utilice las cabañuelas para dar el tiempo de todo un año, pero lo que hace después es mirar modelos de previsión por internet para ir diciendo a medio y corto plazo que actualiza. Como en medios de todo tipo que, en titulares que buscan clicks, auguran desastres que no acaban de llegar para que cuando sean reales nadie los crea. En los foros dudamos entre dar o no difusión a estas chorradas porque, aunque sea para denunciarlos, al difundirlos, los alimentamos.