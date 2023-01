Inmunólogos y médicos son partidarios de que se exija prueba PCR negativa y certificado de pauta de vacunación completa, con al menos una dosis de refuerzo, a los ciudadanos chinos que viajen a su país a disfrutar del Año Nuevo, que se celebra el próximo 22 de enero.

En toda la Comunitat Valenciana residen más de 25.000 chinos, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La propia comunidad oriental estima que en torno a la mitad, 12.000, tomará el avión para disfrutar con sus familias de origen de los festejos del año del conejo. El resto optará por quedarse para mantener abiertos sus negocios, en su mayoría restaurantes y bazares, dado que el alza de precios y la inflación no les permite echar la persiana uno o dos meses.

Desde la Asociación Intercultural Alacant-Xina explican que siempre habrá personas que por motivos económicos no podrán hacer el viaje y otras tienen a la mayoría de la familia ya viviendo permanentemente en España. Sea como sea, ciudadanos chinos consultados afirman que la mayoría de casos son leves en un país de 1.400 millones de habitantes, que la población está vacunada, que es normal tener que hacer test al ir y al volver; y comparan lo que está ocurriendo con las subidas de la curva de contagios en España que se registra tras cada celebración festiva destacada. Sin embargo, los expertos discrepan: instan a no viajar si no es absolutamente necesario y a quienes decidan hacerlo, porque ya tengan los billetes comprados, que sea con todas las precauciones a la ida y a la vuelta, porque «la cosa no está para bromas», afirma el inmunólogo y catedrático José Miguel Sempere.

«Una bomba de relojería»

El experto considera que la situación que se vive en el gigante asiático es «una bomba de relojería» porque cuanto más se replique un virus más posibilidades hay de que mute, y cuantas más mutaciones se produzcan mayores son las probabilidades de que una de esas variantes pueda complicar la situación.

Así, reclama la doble condición de pauta de inmunización y test negativo a chinos residentes, nacionales o de cualquier otro país que viajen y vuelvan de China. Sempere alerta del desconocimiento de la eficacia de la pauta china de inmunización y cree que si se está expandiendo el virus es porque la gente ha estado poco en contacto con él. También la inmunóloga Ester Caparrós es partidaria de pedir certificado de vacunación y PCR negativa con el fin de proteger al máximo a la población. «Es verdad que si no se lleva una estrategia en este sentido de forma global en Europa, la eficacia es limitada. Creo que cuanto más estrictos seamos en la seguridad a este nivel, mucho mejor», señala.

En España ya se han planteado medidas de control de fronteras, mediante pruebas covid al que viaje desde China o pauta de vacunación completa, pero los expertos creen que se deberían exigir ambas a la vez. En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, el doctor Hermann Schwarz, señala que están por demostrar las consecuencias de una nueva oleada de covid en España porque la población está vacunada mayoritariamente y el virus es menos letal pero «hay que tomar medidas por lógica y principio de protección para minimizar esas consecuencias» y anticipar una situación más grave. Para ello, insta a una coordinación de todas las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial de Salud.