"Me quitan la Renta Valenciana a los 65 y no me puedo jubilar hasta los 67. No sé cómo viviré estos dos años"

María es una mujer de 64 años que vive sola en València, y sus únicos ingresos son los 600 euros que percibe de Renta Valenciana de Inclusión. Literalmente sobrevive con ese dinero. Pero servicios sociales le comunicó que van a dejar de pagarle la ayuda, porque en marzo cumple 65, y legalmente ya no puede percibirla. Es la edad límite y ella dejará de cobrar. "No sé cómo voy a vivir estos dos años hasta que me jubile", lamenta.

María tiene derecho a una pensión contributiva, y por tanto debe jubilarse a los 66 años y 8 meses para cobrarla, pero la administración la ha puesto entre la espada y la pared por una ley que no contempló casos como el suyo cuando fue redactada.

La Renta Valenciana de Inclusión tiene cuatro modalidades, y solo una se puede cobrar a partir de 65 años, la renta complementaria de ingresos. Es la más reciente (se aprobó en noviembre de 2020) y está destinada a las personas que van a cobrar una pensión no contributiva o del Fondo de Asistencia Social (FAS). Al ser una cantidad muy baja, la Generalitat aprobó esta ayuda, que es un complemento de unos 172 euros más en la pensión.

En el resto de casos, la Renta Valenciana deja de percibirse a los 65 años, una fecha límite que se estableció cuando se creó la ley en 2017 (cuando la edad de jubilación era esa), pero que no se ha actualizado a la actual edad de jubilación, que está en 66 años y 4 meses, y cada año sube dos meses hasta llegar a los 67. Esto en el caso de cobrar una pensión contributiva.

Este es precisamente el caso de María, que quiere jubilarse a esa edad para tener una pensión digna, pero no sabe si podrá hacerlo. "La única alternativa que me dan es que me jubile en marzo con una pensión no contributiva y pedir la renta para tener un poco más, pero sigue siendo una jubilación de miseria", remarca.

En el limbo

Su caso es una laguna no prevista en la ley, y durante casi dos años no podrá percibir los ingresos que le permiten vivir. "Ahora mismo vivo de esta ayuda porque ya no tengo salud para trabajar, si me la quitan en marzo no sé qué pasará, ya no entrará dinero en mi casa", asegura.

La ley, tal y como está redactada ahora, produce un efecto curioso, que solo tienen derecho a prestación más allá de los 65 aquellos que no han podido aportar a las arcas públicas. "Yo he cotizado todos los años que tocan para tener derecho a mi pensión como lo tiene cualquiera, pero resulta que no tengo derecho a esta ayuda por eso, por haber cotizado, no tiene sentido", denuncia María.

Además, su contexto económico y familiar no le ayuda demasiado. Es madre soltera y tiene una hija de 25 años que está independizada, aunque en la práctica no tiene ninguna persona que le pueda ayudar económicamente con lo que se encuentra desamparada totalmente si la ayuda se extingue dentro de dos meses.

Descubrió esta situación cuando comenzó a tramitar la renovación de la renta valenciana, que se tiene que hacer con 6 meses de antelación. Fue entonces cuando se lo comunicaron Servicios Sociales; "menos mal que me ha pillado en plena renovación, si de repente me dejan de pagar la renta valenciana yo no sé qué habría hecho", cuenta.

Afirma que los servicios sociales creen que podrán extender la ayuda como mucho hasta diciembre, al ser este el año en el que entra en la "edad de jubilación", pero lo más seguro es que a partir de marzo ya no siga cobrándola.

"Lo que no tiene sentido es que la ley haya puesto ese límite absurdo en los 65 años, cuando ni siquiera es ya la edad de jubilación. Deberían reformarla, porque si me afecta a mí seguro que también le pasa a más gente", remarca. "Si ahora voy justísima con los 600 euros que me dan con la Renta Valenciana de Inclusión no quiero ni pensar con los 300 que puedo cobrar de pensión no contributiva si acepto", remarca la afectada.