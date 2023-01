Igualdad dice que es la ley estatal impide el cobro de la renta mínima a partir de los 65

Conselleria de Igualdad asegura que la ley que impide cobrar la Renta Valenciana de Inclusión a partir de los 65 años es de ámbito estatal, y no la valenciana que regula esta ayuda y que pone la fecha límite en su texto. Así, para evitar casos como el de María, de 64 años, publicado ayer por Levante-EMV, se escuda en que es necesario revisar la ley del gobierno central.

María es una mujer de 64 años que vive sola en València, y sus únicos ingresos son los 600 euros que percibe de Renta Valenciana de Inclusión. Sobrevive con ese dinero. Pero servicios sociales le comunicó que van a dejar de pagarle la ayuda, porque en marzo cumple 65, y legalmente ya no puede percibirla porque es la edad límite.

Tras una vida de trabajo tiene derecho a una pensión contributiva, y por tanto debe jubilarse a los 66 años y 8 meses para cobrarla, pero la administración la ha puesto entre la espada y la pared por una ley que no contempló casos como el suyo cuando fue redactada.

Entre la espada y la pared

En respuesta al caso de esta afectada, Igualdad asegura que, al menos, cobrará la Renta Valenciana de Inclusión hasta el próximo mes de diciembre, ya que es el año en el que alcanza los 65. Pero más allá de esa fecha no le da ninguna solución para poder tener algún tipo de ingresos hasta que pueda jubilarse tranquila. En su caso trabajar no es una opción, ya que está incapacitada por la artrosis, y tampoco puede recibir ayuda familiar.

La solución que da conselleria es cobrar una pensión no contributiva y una ayuda a la renta, y asegura que las cantidades que percibiría por ello son aproximadas. De los 680 euros que ahora cobra de Renta Valenciana a los 484 de la Pensión No Contributiva con los 170 por el complemento de ayuda que sí que puede cobrar.

Pese a todo, María no ve esto como una solución y explica que quiere jubilarse con la pensión contributiva a la que tiene derecho, percibiendo unos ingresos dignos acordes a todos los años en los que ha cotizado.

La ley, tal y como está redactada ahora, produce un efecto curioso, que solo tienen derecho a prestación más allá de los 65 aquellos que no han podido aportar a las arcas públicas. "Yo he cotizado todos los años que tocan para tener derecho a mi pensión como lo tiene cualquiera, pero resulta que no tengo derecho a esta ayuda por eso, por haber cotizado, no tiene sentido", denuncia María

La Renta Valenciana de Inclusión tiene cuatro modalidades, y solo una se puede cobrar a partir de 65 años, la renta complementaria de ingresos. Es la más reciente (se aprobó en noviembre de 2020) y está destinada a las personas que van a cobrar una pensión no contributiva o del Fondo de Asistencia Social (FAS). Al ser una cantidad muy baja, la Generalitat aprobó esta ayuda, que es un complemento de unos 172 euros más en la pensión.