El segundo premio de la Lotería del Niño ha llegado a siete localidades valencianas entre ellas Xàtiva, de forma testimonial, y también en la ciudad de València. La administración La Valvanera, de la calle Joaquín Navarro, 25, solo se ha vendido un décimo y a través de máquina.

El agraciado o agraciada desconocido ha hecho muy feliz a la familia que regenta este joven negocio. Carlos Sagonera, Víctor Visier y María José Torres se han acercado a su local, que nada más levantar las persianas ya ha empezado a recibir las felicitaciones y el cariño de los vecinos que, pese a no tener el premio, celebraban que la noticia les hubiera caído al lado de casa.

Dos premios en dos años

Carlos y Víctor cuentan que llevan tan solo dos años en La Valvanera y ya ha habían entregado en 2021 un premio de 144.000 euros en la Bonoloto de San Juan. "Estamos temblando", reconocían con alegría, nada más llegar.

Creen que quien se llevó el número llegaría "buscando algunas terminaciones o alguna fecha concreta", lo habitual en la venta por terminal. "No sabemos si aparecerá, pero estamos muy contentos", aseguraban.

La madre, Maria José Torres, por su parte, destaca entre lágrimas que también es una alegría para el barrio, donde vive gente trabajadora, fundamentalmente. "Sobre todo en este barrio se necesita mucho, lo sabemos porque nos lo dice la gente cuando viene", afirma.

Muchos vecinos no han tardado en acercarse a felicitar a la familia. "¡Ya ha llegado la suerte!", "¡me alegro de que le haya tocado a alguien!" o "¡a mí no me lo habéis vendido!", eran algunas de las bromas que recibían los responsables de la administración, entre risas y apretones de manos.

Muchos clientes también han pasado ya para interesarse por las devoluciones, al tener alguna cifra de los décimos que coincidía con los premios. Pero eso ya será trabajo para mañana.

Este número que ha estado especialmente repartido por toda la geografía española también se ha vendido en Manises, a través de la administración de la calle Oeste, 10; y en Xàtiva, en la administración del centro comercial Plaza Mayor.

En La Lotería del Niño, el segundo premio está dotado con 750.000 euros a la serie, por lo que a un décimo de 20 euros agraciado le corresponden 75.000 euros.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.