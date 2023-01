El Consell redoblará desde la calle su ofensiva contra el Gobierno por el agua

El Consell ha repetido que no es partidario de reabrir viejas guerras del agua, pero tampoco está dispuesto a ceder ante lo que entiende que es un conflicto político creado de forma innecesaria por el Gobierno, que modificó a espaldas a la Generalitat el borrador del real decreto que regula las condiciones del trasvase Tajo-Segura, reduciendo de facto la cantidad de agua que llegaría al sur de la autonomía más allá de 2025 y abriendo un nuevo flanco de ataque político a la oposición valenciana.

La maniobra ha generado un gran malestar en el Ejecutivo de Ximo Puig, que aparcó su habitual tono conciliador con sus compañeros de partido y anunció alegaciones ante el Consejo de Estado para tratar de frenar la norma tras conocer esa modificación unilateral, que ven como una deslealtad. Pero el choque, lejos de reconducirse, se ha agravado en las últimas horas y desde el Ejecutivo autonómico no dan señales de estar por la labor de ceder.

De hecho, según ha podido saber este diario, están dispuestos a redoblar la presión desde la calle, enviando representación institucional —se estudia el nivel político de los enviados— a la manifestación convocada por colectivos de regantes afectados por los cambios en las condiciones del trasvase el próximo miércoles, 11 de enero en Madrid.

Contactos para desinflamar

Una vuelta de tuerca que llega después de que el ‘president’ avisara el miércoles de que no aceptará «imposiciones» y llamara a Moncloa a dialogar para llegar a un consenso. Un guante que no parece haber recogido el Gobierno, que salió al paso de los recados de Puig acusándole de no actuar en pos del bien general sino únicamente en clave valenciana.

Unas acusaciones que tampoco han gustado a el Palau, ya que según destacaban ayer fuentes del Consell, el historial político de Puig constata que nunca ha actuado solo en clave autonómica ni electoral, y señalan el asunto de la financiación —con el que no ha hecho sangre pese a los incumplimientos reiterados del Ejecutivo central— como ejemplo de fidelidad a los suyos.

Según ha podido saber este diario, Puig ha hablado personalmente con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en busca de rebajar la tensión, sabedor de que el problema del agua solo puede solucionarse desde el acuerdo y que ambas partes deberán ceder para garantizar el suministro a medio plazo en un contexto de emergencia climática.

Las fuentes consultadas aseguran que Ribera —poco partidaria de los trasvases— estuvo receptiva ante las explicaciones del jefe del Consell, si bien las esperanzas que conserva el gobierno valenciano sobre un posible cambio de criterio de la ministra sobre la evolución de los caudales ecológicos del Tajo son mínimas, por no decir nulas.

Presión política, legal...y social

Pero la Generalitat ahora no parece incómoda en el cuerpo a cuerpo con el Gobierno y todas las fuentes consultadas afirman que no hay ninguna intención de claudicar ante un asunto especialmente sensible en la C. Valenciana como es el agua. Máxime a escasos cuatro meses de elecciones y cuando desde el entorno del ‘president’ existe el convencimiento de que la postura «firme y en defensa de los regantes valencianos» adoptada con el trasvase no va a tener ningún coste político para el socialista, en todo caso al contrario. «Ha salido en defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana, muestra que es su prioridad», indican.

Así, el Consell está decidido a ir «hasta el final» en su batalla jurídica por salvar el trasvase. Hay confianza en que el Consejo de Estado atienda sus reivindicaciones, pero incluso si hay un informe desfavorable a sus alegaciones, la Generalitat seguirá adelante elevando recursos a las instancias pertinentes. Desde el máximo órgano consultivo del Estado señalaron a este diario que la previsión es que la comisión permanente tome una decisión en su pleno del 12 o del 19 de enero.

La síndica del PSPV en las Corts y candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ahondó ayer en la vía legal: «Tomaremos todas las acciones necesarias para que se cumplan los acuerdos», dijo incidiendo en el que es el principal mensaje de la Generalitat en esta polémica: que se cumpla lo acordado en el Consejo del Agua de noviembre.

La Generalitat ha querido mantener el foco de su protesta sobre el Gobierno para evitar que la polémica acabe desatando una batalla autonómica. Una línea en la que no parece estar el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ayer dijo no estar preocupado por las alegaciones de la C. Valenciana y Murcia, a las que acusó de «abusar» del Tajo.