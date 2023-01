"Las familias monoparentales con un hijo desaparecemos con la nueva ley"

El anteproyecto de ley de Familias ha generado el rechazo de agrupaciones de toda España, entre ellas la Asociación de Familias Monoparentales valenciana (Afamo), que considera que de aprobarse el nuevo texto será un golpe letal para la mayoría de ellas. "Las familias monoparentales con solo un hijo, que somos el 70 % según el Instituto Nacional de Estadística, desaparecemos. Esta ley no nos ampara porque hace una comparación con las familias numerosas y no somos familias numerosas: nuestras necesidades no tienen nada que ver", incide la secretaria de Afamo, Lucía Cuesta, en declaraciones a Levante-EMV.

En concreto, Afamo puntualiza que el anteproyecto estipula que las familias monoparentales con dos hijos serán consideradas como numerosas, pero que aquellas con un solo menor a cargo y con derecho a pensión alimenticia -es decir, mayormente personas divorciadas y separadas-, quedan en un limbo. Según los datos que maneja la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, hay alrededor de 17.000 títulos de familias monoparentales, algo que desde la cartera destacan para este diario que supone "multiplicar por once" los reconocimientos que había cuando Compromís se hizo con la conselleria, momento en el que había 1.515 títulos. Hay cerca de 17.000 familias monoparentales en la Comunitat Valenciana, el 70 % de ellas con la madre a cargo El tema es que la inmensa mayoría de familias monoparentales, que además son en realidad monomarentales puesto que suelen ser las madres las que quedan con la tutela del menor, tienen apenas un niño o niña. "En esta ley no se está valorando por unidad de consumo, solo hay un progenitor y por lo tanto solo hay un sueldo. La limitación de la definición de familia monoparental también les podría perjudicar a la hora de elegir escuela y para obtener diversos tipos de descuentos, algo que Cuesta califica de "fatal". "Yo necesito un centro escolar al lado de donde trabajo o donde tenga una red social que me pueda ayudar", lamenta Cuesta. Más pobreza La secretaria de Afamo tiene un hijo de 14 años llamado Ibu. A pesar de que ya es adolescente, anoche cumplieron juntos la tradición de ir a la Cabalgata de Reyes en Alboraya. Sin embargo, con la nueva ley en el horizonte y con menos ayudas, Cuesta se hace la pregunta: "¿Qué Reyes le voy a poner a mi hijo?". "Esta ley nos deja fuera a tal extremo que en la jubilación se cuenta el número de hijos que se tienen, entonces salimos perjudicados. Además, la conciliación familiar es necesaria y acabamos trabajando medias jornadas, eso implica una reducción de sueldo. No sé quién ha redactado esta ley, si es que los asesores que tienen no les asesoran bien... Y el Estado se lava las manos", expresa la representante de Afamo. Afamo está en contacto con asociaciones similares del resto de España, donde hay cerca de dos millones de familias monoparentales. Más del 80 % de personas que pertenecen a Afamo son mujeres, con cerca de un 20 % de hombres. Su secretaria expresa el caso que tuvieron hace poco en el que una madre explicó en el trabajo que iban a operar a su hijo y quería estar con él. "La empresa no le concedió un tiempo sin cobrar y dijo que si se iba, la despedían", expresa. Asimismo, denuncia que su colectivo es "juzgado" pese a que "se hace cargo de económica y emocionalmente" de una familia. Cuesta lamenta además que el estado en el que caen muchas unidades familiares es el de la pobreza estructural. "Hay una pobreza que se está trasladando a los hijos. En otros países, como Alemania y Suecia, te dan asistencia económica pero también apoyos para que tú trabajes", ejemplifica Cuesta. text_format DESPIECE El polémico texto deberá pasar ahora por el Congreso y el Senado. Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a cargo de Aitana Mas dijeron ayer a este periódico que, por su parte, han hecho «aportaciones al anteproyecto de ley en la línea de favorecer la ampliación de derechos y apoyo a todas las realidades familiares, más allá de debates nominalistas». Desde la cartera esperan que sus propuestas «sean tenidas en cuenta» y creen que «durante la tramitación de la ley se llegará al máximo consenso posible». Desde la conselleria, no obstante, prefirieron no hacer valoraciones sobre el anteproyecto, al ser consultados sobre el enfado de Afamo y otras asociaciones. En el departamento que dirige Mas y que durante largo tiempo tuvo a Mònica Oltra al frente destacan su papel durante los últimos ocho años para equiparar «los beneficios de estas familisa con los de las numerosas». Fue a través de un decreto que, insistieron, se convirtió en «un ejercicio de reconocimiento de la diversidad familiar». «Esta fue una de las primeras decisiones adoptadas en 2015 con el cambio de Gobierno. Actualizó las definiciones de familia monoparental», indicaron, al tiempo que recalcaron que mejoró el procedimiento de emisión y renovación del título.