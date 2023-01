La decepción por el escaso rastro que dejó el sorteo más importante del año, el del 22 de diciembre, había provocado en la Ribera una doble reacción. Los jugadores más compulsivos se tomaron el sorteo del Niño como el revulsivo imprescindible para compensar el desdén lotero navideño y los más resignados habían aceptado su mala suerte y afrontaban el tintineo de los bombos de ayer como otra prueba desafiante del destino. Por eso la sorpresa fue ayer mayúscula. Alzira volvía a reivindicarse como una ciudad agraciada en numerosas ocasiones. No en vano repartió el Gordo de la Navidad en 1933, 1968 y 1990. Un año después, la misma administración de lotería que otorgó ayer el mejor regalo de reyes a decenas de familias repartió 36 millones de euros del segundo premio.

Ese despacho lotero, el número 3, enclavado en la céntrica calle Faustino Blasco, había vendido 197 décimos del tercer premio de la Lotería del Niño de ayer. El número agraciado era esta vez el 18.918. En total se han distribuido cinco millones de euros entre clientes que, en su mayoría, pasaron por la ventanilla del establecimiento. A cada décimo premiado le corresponden 25.000 euros.

Regalo de Reyes

Los propietarios, Paco Comes y su mujer Elena, que llevaban una botella de champán bajo el brazo, abrieron la persiana del local a las 12:20. No era día de ventas, pero cuando se enteraron de que habían repartido el tercer premio de la Lotería del Niño dejaron apresuradamente su descanso personal para festejarlo. «Hoy es día de celebración», proclamaban, para añadir a continuación: «Hemos repartido 197 décimos. Casi cinco millones de euros».

«Yo hoy tenía el presentimiento de que algo íbamos a dar», aseguraba Elena, un mar de lágrimas de alegría por haber alegrado el día de Reyes a decenas de personas. En el sorteo extraordinario de Navidad no repartieron grandes sumas, alguna pedrea, y tenían la ilusión de poder agraciar a alguno de sus clientes.

Parte del premio ha ido a parar al bar la Ribera, ubicado en la calle Sant Josep de Tavernes de la Valldigna, el resto, entre 40 y 50, se vendieron a través de la ventanilla. «Encima son limpios, que hasta 40.000 euros están exentos de impuestos», comentaba Comes, que hace cinco años repartió su mayor bote: 7,7 millones con un boleto de BonoLoto. Regenta desde hace tres décadas la céntrica administración alzireña, pero «repartir premios siempre es una alegría». Además, era consciente de que tras ello, las ventas durante los próximos días se incrementarán. «Si los Reyes se han portado tan bien con nosotros será que nosotros también nos hemos portado bien», añadía.

Con el paso del tiempo, amigos, familiares, agraciados y curiosos se acercaban poco a poco a la administración para compartir la euforia. Y una copa. Porque uno de los momentos más animados se dio cuando Comes abrió la primera de las botellas de champán que habían llegado a la administración. Con la misma generosidad con la que reparte suerte, compartió el espumoso con los allí presentes.

No todos los premiados se acercaron al establecimiento, pero los que lo hicieron no daban crédito. «Yo ni me había enterado, me ha pillado por sorpresa. Soy abonado habitual de este número, lo compro entre semana y en sorteos extraordinarios. Cuando me han llamado y me lo han dicho no me lo creía», comentaba Rafael, uno de los agraciados, que recurría al tópico de «tapar agujeros» para indicar a qué destinaría el dinero.

Constancia recompensada

El sorteo ha premiado la fidelidad. El 18918 es el preferido de Esther y su peña de amigos. «Lo compramos desde hace más de 20 años. Mi hijo ya me ha pedido que le compre un coche. Lo bonito de esto es que los amigos de la peña tuvimos que cancelar un viaje que estábamos planeando porque no teníamos dinero, ahora podremos hacerlo al fin», explicaba radiante. Aunque los loteros no han «pescado» en el premio, han repartido suerte hasta en la familia. El hermano de Elena es uno de los agraciados.

«Treinta y dos años llevo abonado a este número, lo compraba siempre con amigos, pero algunos dejaron de hacerlo. Yo siempre he creído que si teníamos constancia se nos recompensaría», aseguraba, para agregar: «Ya hay gente que ha venido a pedirme dinero, a ver si se creen que soy millonario. Ahora lo importante es celebrarlo con la familia; mis hijas ya me han dicho que podríamos hacer un viaje a Nueva York, así que nos tocará irnos para allá».