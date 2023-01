Alzira riega el bar La Ribera de Tavernes de la Valldigna con 3,7 millones del tercer premio

Lo más normal cuando toca la lotería a gente trabajadora es que cuando se le pregunta a alguno de los agraciados qué va a hacer con el dinero responda que invitar a los amigos a almorzar. Y eso mismo se escuchó, más de una vez, a mediodía de ayer en esa eufórica esquina de la calle de Sant Josep de Tavernes de la Valldigna, donde el propietario del bar La Ribera, más conocido como Ca Sergio, había repartido 150 décimos del número 18918, agraciado con el tercer premio de la Lotería del Niño, lo que corresponde a 25.000 euros por cada uno de ellos. En total, 3.750.000 euros.

La cantidad está muy repartida, y todos son clientes o amigos de los propietarios del establecimiento. El número, en realidad, se ha vendido en la administración número 3 de Alzira y tiene una explicación que haya llegado en tanta cantidad a Tavernes. Porque Sergio Monedero, el dueño del bar, es de Alzira pero se casó en Tavernes con Elena Salido, donde abrieron el bar.

Desde hace 18 años compra en la capital de la Ribera Alta los décimos de los dos sorteos en los que participa, el de Navidad y del Niño. Por eso, confiesa la pareja, en este 2023 tenían la corazonada de que les iba a tocar, porque el número también acaba en 18.

Al ser festivo, Sergio y Elena tenían cerrado el bar cuando el sorteo estaba terminando y se preparaban para hacer deporte. Mirando la tele ambos se quedaron boquiabiertos. «Ha salido nuestro número», gritaron al leer el número del tercer premio.

En pocos segundos empezaron a sonar los teléfonos y, obviamente, no tuvieron más opción que cambiar de planes y bajar un piso para abrir el bar, a sabiendas de que aquello iba a convertirse en una fiesta. No tardó en confirmarse la escena y los clientes, muchos de ellos con los décimos en los bolsillos, brindaron y tomaron la calle entre saltos de alegría y planes de futuro. «Cada vez que viene alguien me pongo a llorar de contenta que estoy», dice Elena.

En buena medida este puede considerarse como el premio de los clientes del esmorzar, porque buena parte de los agraciados tienen la costumbre de ir al bar de Sergio para esa tradicional comida matinal. Todos los que ayer estaban festejando la noticia, con 25.000 euros en forma de un décimo de lotería, recuerdan insistentemente que se trata de gente trabajadora que se dedica a la agricultura, entre ellos collidors, operarios de almacén o que se ganan la vida en las fábricas del polígono industrial situado justo al lado del bar. Ángeles Hernández, de 49 años y trabajadora de una charcutería en el Mercat Municipal de Tavernes, es una de las personas agraciadas que ayer no se perdió la fiesta en la calle de Sant Josep. Tiene tres hijos «y una nieta en camino».

En medio de una euforia contenida cuenta que hace 18 años, cuando estaba embarazada, compró uno de esos décimos que, «como hacen con la Geperudeta», le pasaron por el vientre para que diera suerte. En estos 18 años nunca ha fallado para adquirir el boleto, pero ha tenido que esperar a este 2023 para llevarse la alegría.

Ángeles estaba en el supermercado comprando y uno de sus hijos, que estaba viendo el sorteo por la televisión, le llamó para darle la noticia. «Yo casi no me lo creía, pero le he llamado a Sergio, el propietario del bar, que me lo ha confirmado». La mujer añade que este número lo llevaba partido con su segundo hijo. «Estaba guardándose dinero para comprarse un coche y ahora la emoción más grande es que podrá adquirir el vehículo», añade.

Tavernes, Reus, Pedreguer

Juan Delamo y Joaquín Vercher, colegas de toda la vida, son otros dos agraciados con 25.000 euros cada uno. Amantes de los animales, señalaban ayer que su ilusión es aprovechar parte de ese dinero para realizar juntos un viaje a Kenia, «disfrutar de la naturaleza más pura» y poder ver con sus propios ojos animales que aquí no se encuentran.

Lola Delamo, hija de Juan y Dolores y médica del hospital de Reus, sabe que le llegará una parte del premio y, por teléfono, anuncia desde Pedreguer, donde está de vacaciones, que aprovechará el regalo de sus padres para cumplir un sueño, que no es otro que irse de viaje a Japón con su pareja, Xavi, para estar allí durante un mes y conocer el país del Sol Naciente.

Conchín y Carla forman parte del corrillo que llenó el acceso al bar, con aperitivos encima de las mesas situadas en la calle. Son madre e hija y confiesan que llevan un décimo a medias. «Estábamos en otro pueblo y nos ha llamado primero una amiga y después Elena, la dueña del bar». «Hemos venido enseguida», añaden, pero indican que aún no han pensado en qué van a invertir ese dinero.