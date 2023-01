El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) se ha concentrado este domingo en València para exigir que la Ley de Bienestar Animal proteja a los perros de caza, pues, han alertado, "son los que más maltrato sufren". "No puede haber diferenciación entre perro de casa y de caza", han reivindicado.

Así, los manifestantes se han reunido en la plaza del Ayuntamiento a las 12.00 horas para pedir al Gobierno central, formado por PSOE y Podemos, que "no excluya a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal". Los asistentes han gritado consignas como "Sí se puede, no se quiere", "PSOE y cazadores son maltratadores" o "Podemos retrocede, cuando quiere sí se puede". Además, han portado carteles con mensajes como 'Todos los perros iguales ante la ley', '#Mismosperrosmismaley' o 'No a la exclusión de perros de caza'.

El portavoz de PACMA Valencia, Diego Nevado, ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el motivo de esta concentración es "manifestarse en contra de la ley que quieren sacar adelante y que excluye a los perros usados para la caza, que son los que más maltrato y abandono sufren, tanto por la enmienda del PSOE como por Unidas Podemos, que parcialmente también querían excluirlos".

Asimismo, Nevado ha criticado que la Ley de Bienestar Animal igualmente "excluye a animales en cautividad como es el caso del Oceanogràfic; la tauromaquia; los animales usados en cabalgatas, espectáculos, granjas o mataderos".

"Tiene que estar a la altura"

"Una ley tiene que estar a la altura de proteger a los animales, no solo a los perros y gatos, y vemos que ni siquiera eso", ha lamentado el portavoz de PACMA Valencia, quien ha defendido que "la ley tiene que ser más dura y castigar el maltrato animal".

Nevado ha indicado que "no tiene ningún sentido que un perro si está en una casa tiene derechos y si está en casa de un cazador no tiene". "Sacar una ley tan baja lo que hace es retroceder todavía más en cuanto a protección animal, puesto que a nivel autonómico hay leyes más duras que la que quiere sacar el Gobierno central", ha remarcado.

Desde PACMA se han llevado a cabo más concentraciones y "seguramente habrá más", ya que "no se han atendido las propuestas", ha señalado Nevado. "Seguiremos luchando por una ley que de verdad proteja a todos los animales, no solo a perros y gatos", ha afirmado.

"Queremos cambiar las cosas porque una ley no puede estar al servicio de todo tipo de maltratadores de animales", ha defendido, al tiempo que ha añadido que esta propuesta se realiza a nivel nacional en varias ciudades españolas.

De hecho, el partido animalista PACMA ha celebrado este domingo concertaciones en 27 ciudades del país, entre ellas Alicante y València, en las que ha exigido al Gobierno que no excluya a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal.

"Mismo perro, misma ley"

Por su parte, desde Soy Galgo Asociación han subrayado que "no puede haber diferenciación entre perro de casa y de caza", pues estos últimos "son los que más castigo físico tienen y hay que luchar contra eso". "Mismo perro, misma ley", han exigido.

A su juicio, el motivo de esta diferenciación "es económico porque la caza mueve mucho dinero y hay que permitir a la gente de ese mundo que estén contentos discriminando a estos perros que solo usan para meterlos en un zulo, sacarlos a cazar y poco más".

"No entendemos que el PSOE haga la ley y haga la trampa, eso es que los cabezas pensantes no piensan", han señalado desde la organización.