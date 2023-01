Cada vez se está usando más la expresión ‘Apocalipsis de los insectos’ para referirse a su masivo declive...

Hace décadas que los expertos en conservación fijaron su atención en los insectos, pero solo recientemente el problema ha calado en la opinión pública. Ya no vemos los bordes de caminos llenos de mariposas o de abejorros y cada vez acuden menos insectos a las farolas de nuestro pueblo. Se habla de que el 75% de las especies de insectos de Europa pueden estar literalmente en peligro. Llevamos ya muchas décadas contaminando con pesticidas, con contaminación lumínica y afectando a nuestros ecosistemas de diversas formas. A todo este conjunto de agresiones, que todavía no hemos solucionado, ha venido a sumarse una fuerza mayor, de enormes proporciones, que es el cambio climático.

Especialmente preocupante es la situación de los polinizadores, por su afección a la agricultura y la economía. ¿Se puede revertir la situación?

Los polinizadores tienen un impacto directo en nuestra agricultura, puesto que son un vector necesario para que se produzca la reproducción de muchas de las plantas útiles y consecuentemente tienen una enorme importancia económica. Pero es un error pensar que es posible revertir la situación ocupándose simplemente de los polinizadores útiles para la agricultura, pues constituyen una red complejísima de relaciones en la naturaleza que apenas hemos comenzado a entender. Por ejemplo, la desaparición de un polinizador nocturno especializado en una única flor puede producir una cascada de reacciones en otros polinizadores que dejen una planta diurna sin polinización.

Aunque los expertos inciden mucho en la importancia de estos pequeños animales para la biodiversidad, el mercado está lleno de productos para eliminarlos.

Sí, claro, esto es inevitable. Los insectos están presentes en multitud de relaciones ecológicas, tanto en los ecosistemas terrestres como en los ecosistemas de aguas dulces. Son grandes intermediarios, esenciales en las cadenas tróficas. La inmensa mayoría de los insectos o son inocuos o incluso cumplen funciones de gran valor, como es el caso de los polinizadores o los descomponedores, que reciclan millones de toneladas de materia orgánica cada año. Salvo en ambientes extremos, su presencia es universal. Los seres humanos hemos invadido la mayor parte de los ecosistemas, hemos favorecido a unas plantas frente a otras (las llamamos cultivos), y a unos animales frente a otros (los llamamos ganado o hasta animales de compañía). Si hay más de un millón de especies de insectos, no podemos pretender que ninguna de ellas entre en conflicto de intereses con nuestra especie, es un problema estadístico. En realidad, solo una mínima proporción afecta negativamente al ser humano. Pero el ser humano es un animal extremadamente capaz e implacable. Intentar competir o compartir hábitat con el ser humano es una apuesta extremadamente arriesgada. Hemos desarrollado multitud de estrategias para deshacernos de nuestros competidores y esas estrategias no son en absoluto limpias ni especializadas, afectan a muchas especies independientemente de si son seres perjudiciales o no para nosotros.

Supongo que los entomólogos asisten con mucha preocupación a los efectos del cambio climático.

Sin duda. A principios de los años 1990 ya existía un claro interés por la conservación de los insectos, pero la comunidad científica no recogía el cambio climático como una amenaza seria, tampoco detectaba un declive generalizado. El problema de la conservación se restringía a especies y hábitats prioritarios. Hoy en día va creciendo el consenso sobre el descenso de las poblaciones de insectos: las evidencias son claras. Podemos debatir sobre el alcance del problema, sus derivadas o sobre la contribución de los diferentes aspectos que antes hemos mencionado, pero no podemos negar que hay un problema. La conservación de los insectos es ya un problema tan grave como el de cualquier otro grupo animal.