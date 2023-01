El portavoz de Turismo del Grupo Popular en Les Corts, Manuel Pérez Fenoll, ha prometido que el PPCV "derogará este año, si llega a la Generalitat, la tasa turística del Consell e impedirá que llegue a aplicarse". "El año 2023 ha empezado con la sombra de la aplicación de la tasa turística", ha lamentado.

Así, Pérez Fenoll ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" al sector, "maltratado en los últimos años por un Consell obsesionado con uno de los principales sectores de la Comunitat Valenciana".

El portavoz de Turismo ha criticado que es "injusto" establecer una tasa turística que "no debería haber tenido lugar nunca, pero mucho menos cuando el sector empieza a recobrar el pulso después de los años de pandemia".

"Afortunadamente el sector puede respirar tranquilo, porque el compromiso del PPCV y de su presidente, Carlos Mazón, es derogar ese impuesto si llega a la Generalitat", ha asegurado Pérez Fenoll, según ha indicado la formación política en un comunicado.

Asimismo, ha censurado la "cobardía" del president de la Generalitat, Ximo Puig, respecto al impuesto turístico. "Lo que ha hecho Puig durante toda la tramitación ha sido echar balones fuera, ya que por un lado decía que no era momento de aprobar la tasa y por otra se plegó, y con él todo el PSPV, ante sus socios de Compromís y de Podem", ha denunciado.

"Todo para mantener su sillón y finalmente pasar la responsabilidad a los ayuntamientos, que tendrán la potestad de aplicarla o no", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que "hay ayuntamientos del PSPV que han dicho que no la aplicarán". "No tiene ningún sentido", ha concluido.