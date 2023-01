Las rebajas de invierno han comenzado este fin de semana en la Comunitat Valenciana acompañadas de temperaturas propias de esta época del año y con ganas entre los clientes desde primera hora de la mañana de ayer.

Parece que muchos hogares han decidido aprovechar los descuentos, desafiando el escenario de inflación generalizada, y dando una oportunidad a las rebajas antes de apretarse el cinturón después de los excesos navideños.

Así, ayer se inició otro fin de semana más de compras para muchas familias —hoy también abren los comercios—, que se suma a los buenos resultados con los que ha acabado la campaña navideña. Eso sí, a diferencia de los días anteriores, ya no había ni rastro de decoración de Navidad en las tiendas y los trabajadores se afanaban a atender a los clientes, que pronto ya hacían cola en las cajas.

Desde primera hora de la mañana, la calle Colón de València —epicentro de las compras— contó con una gran afluencia de ciudadanos atraídos por las rebajas, ya que en muchos comercios ya cuentan con descuentos de hasta el 50 % o 60 %, situación que también se vio en los centros comerciales durante toda la jornada.

En el caso de El Corte Inglés, decenas de ciudadanos esperaron la apertura de puertas, puntual a las 10 horas, para ser los primeros en entrar. Además de las ofertas, en muchos casos también aprovecharon el sábado para cambiar regalos que los Reyes Magos no acabaron de acertar.

«Venimos a devolver y cambiar, porque compramos a ojo y cuando se lo han probado no les viene bien. Y los hijos también son un poco especiales…», reconocía Jose. «Venimos el primer día y no haremos nada más hoy que no sea ir devolviendo cosas; cuanto antes, mejor», aseguraba.

«A priori no queremos ver nada, pero siempre caerá algo; es imposible estar aquí y no comprar», añadía el hombre mientras hacía cola.

Otros Reyes llegan un poco tarde. «Nosotros daremos los regalos el lunes [mañana] y hemos apurado por ver si era más barato, pero los juguetes no tenían rebaja», explicaban Valentina y Vicente. En su caso, estaban pensando también si comprar unas zapatillas de deporte, al 50 %, pero quizás esperaban a las segundas rebajas, pues el periodo de descuentos durará, en general, unos dos meses.

«Siempre ves algún chollito»

En algunos casos, se ha acudido a las rebajas ya con alguna prenda en mente, pero en muchos otros las clientas buscaban la mejor oportunidad. «No vengo buscando nada, porque tengo mucha ropa y no necesito más, pero siempre ves algún ‘chollito’. Buscamos la calidad y un gran descuento», explicaba María Dolores, que iba de tiendas con su hermana Amparo, a primera hora del sábado y para evitar la muchedumbre. Eso sí, había una premisa clara: «Tiene que ser algo que valga la pena, porque quiero gastar poco», advertía.

Algo parecido contaban María y Amparo, también hermanas. «Estamos buscando oportunidades para gastar un dinero pequeñito que nos hemos guardado de Navidad, así controlamos», apuntaban. «Me he comprado un pantalón por 16 euros, que normalmente vale más de 30 y ahora busco un jersey a juego; así que está muy bien», opinaba Amparo. «Ahorrar es imposible, pero hemos esperado a las rebajas para que nos cunda más», añadían ambas.

Otras clientas, como Mari Carmen, también miraban cada precio con detenimiento. «No quiero gastarme mucho, por eso vengo a las rebajas, si no vendría en temporada. Busco alguna oportunidad y una blazer. Vamos a dar una vuelta y también a devolver alguna cosa que teníamos pendiente», apuntaba.

Aprovechar las ofertas

Pau Pérez Rico, director regional de Comunicación de El Corte Inglés, se mostró consciente de que la inflación «afecta a todos y eso condiciona las opciones de compra», pero precisamente destacaba ayer que las rebajas provocan «que los precios caigan en picado y el público sabe perfectamente aprovecharlo y sacar partido de las promociones».

Por esto, desde estos grandes almacenes prevén «unas muy buenas rebajas, puesto que llegan con descuentos importantísimos del 50 % o más, en hasta 1.000 marcas e incluyendo artículos de alta gama».

«Las perspectivas son buenas y el arranque ha sido casi mayor que otros años», apuntaba Pérez Rico respecto a la afluencia del primer día. «Hay descuentos importantísimos en prácticamente todas las áreas y eso el público lo sabe y va a aprovecharlo», consideraba. También cabe recordar que, hace un año, aún persistían en los comercios las medidas sanitarias contra la covid-19.

Hacia el mediodía, algunas personas ya habían hecho sus compras y decicían volver a casa. «Hemos venido pronto porque, ¿has visto cómo está? ya no se puede entrar y agobia un poco», afirmaba Mati mientras esperaba el autobús.

Y es que siempre suele caer algo. Manuel explicaba que prefiere gastar más en Navidad, pero aprovechó la primera mañana de rebajas para comprar ropa de marca al 50 %. «Veníamos simplemente a mirar, pero los descuentos están bastante bien y ya veremos...», afirmaba.

La ropa, lo más buscado

La ropa, la confección, las prendas de abrigo —menos vendidas en otoño, por el calor—, las grandes firmas deportivas o la zapatería suele ser de lo más buscado en este periodo, además de la tecnología.

Según las previsiones de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, los valencianos destinarán una media de 80 euros en la compra de productos rebajados, especialmente ropa, calzado y complementos.

Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores, recuerda que las rebajas «deben ser una oportunidad para adquirir el producto que necesitamos a un precio más reducido, pero siempre controlando el gasto y nunca dejándose llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio».