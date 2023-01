El Consell estará representado por la primera plana de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en la manifestación convocada este miércoles en Madrid en defensa del trasvase Tajo-Segura. Según ha anunciado la Generalitat, la delegación valenciana estará encabezada por la consellera Isaura Navarro, que acudirá escoltada por los otros dos máximos responsables de su departamento, los secretarios autonómicos Roger Llanes (Agricultura) y Francisco Candela (Transición Ecológica).

Con este elenco, el Consell trata de visibilizar su oposición frontal a la modificación unilateral del decreto que regula el futuro del trasvase introducida por el Ministerio de Transición Ecológica y que en la práctica reduciría a la mitad la cantidad de agua que recibirían las comarcas del sur de la C. Valenciana a partir de 2026, cuando se aumentaría el caudal ecológico de forma automática, reduciendo el suministro hacia las cuencas deficitarias.

Ese punto fue el que la Generalitat trató de evitar en el Consejo Nacional del Agua, en el que se negoció el decreto junto al resto de autonomías. Entonces, la propia Navarro pactó con el ministerio la inclusión de una disposición adicional que abría la puerta a no implementar esas subidas de caudal de forma automática si el estado del agua del Tajo había mejorado en ese lapso de tiempo.

Sin embargo, el Gobierno cambió por su propia cuenta y sin avisar esa cláusula, provocando el enfado del Consell, que activó una ofensiva contra la decisión de Moncloa en un tema que entienden puede tener un alto coste electoral. Así, la semana pasada Ximo Puig anunció que la Generalitat alegará ante el Consejo de Estado para frenar ese texto.

La consellera ha incidido este lunes en que el actual borrador del decreto "no es el aprobado" en el Consejo del Agua y ha avanzado que la vuelta a las condiciones originales será precisamente una de las exigencias que llevarán a la protesta del miércoles ante el Ministerio de Transición Ecológica, porque en su opinión "no tiene sentido que tengamos un río en mejores condiciones y que el agua no llegue a nosotros".

Asimismo, Navarro ha desvelado que tras la manifestación mantendrá una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "ante estos cambios que afectan directamente a la C. Valenciana" y para "exigir lo que los agricultores y el campo alicantino necesitan".

En todo caso, la ministra Teresa Ribera se reafirmó este lunes en la necesidad de reducir el trasvase escudándose en las sentencias del Supremo sobre la necesidad de establecer un caudal ecológico para el Tajo. Un extremo que también ha sido rebatido por la Generalitat, que entiende que el alto tribunal en ningún momento se pronuncia sobre el aumento de estos sino que se limita a señalar que hay que instaurarlos.

El PP exige la asistencia de Puig

La elección de Navarro no ha contentado a la oposición del Botànic. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha considerado insuficiente que la Generalitat esté representada solo por la consellera y ha exigido que el president Puig, que no podrá asistir porque este martes viaja a la feria textil de Fráncfort, acuda "en primera persona".

"Es absolutamente necesario que mostremos la mayor unidad posible con respecto a lo que está ocurriendo con el agua, porque lo que está haciendo el gobierno socialista no tiene ninguna razón de ser", ha afirmado Mazón sobre la protesta del miércoles. Por eso, ha insistido en que Puig "cambie su agenda" y "no mande a unos representantes para cubrir el expediente".

Fuentes de presidencia remarcan a este diario que el president tiene esta visita a Alemania agendada desde hace meses porque el sector del textil es "igual de importante" que el agroalimentario e incidieron en que viaja además con la reivindicación de que este gremio pueda optar a las ayudas del Gobierno central ante el precio del gas. En consecuencia, se cuestionaron si Mazón "está en contra" del sector textil.

El líder de los populares valencianos se ha sumado al acto de protesta de este miércoles en Madrid, que ha ido ganando adeptos. También le acompañará el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también del PP, y su homólogo en Elx, el socialista Carlos González. Asimismo, también habrá representantes de la patronal CEV.