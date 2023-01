El día y el año han comenzado con un gran sobresalto y una enorme tristeza al saber de la muerte ayer, domingo 8 de enero, de Miguel Eguíbar Morales, el que fuera jefe de Policía Judicial en la Jefatura Superior de Policía de Valencia durante algunos de mis muchos años en la sección de Sucesos (ahora Caso Abierto) de este diario.

Miguel Eguíbar era toda una institución en el Cuerpo Nacional de Policía. Un profesional que exigía el 100 % de los agentes a su mando pero que predicaba con el ejemplo: porque si él pedía, daba lo mismo o incluso más, tuviese o no obligación de hacerlo. Era un policía que siempre estaba, que echaba horas y que amaba profundamente su trabajo.

Pero, además, Miguel Eguíbar era un hombre fiel a sí mismo y amigo de sus amigos hasta el final. Puede parecer una frase hecha que, de tanto repetirla, pierde su valor, pero en este caso era una verdad como un templo: Miguel era una persona que no aceptaba a todo el mundo (y menos a la primera), pero si lo hacía, lo hacía para siempre y con todas las consecuencias, contra viento y marea si era necesario. A cambio, regalaba sabiduría, responsabilidad, seriedad y, por supuesto, innumerables bromas y risas cuando era tiempo de reír.

El mejor investigador de la Policía

La noticia de su muerte me ha llegado a primera hora por el que era uno de sus grandes amigos: Segundo José Martínez, ex jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana durante aquellos años, quien no ha dudado en calificar a Miguel Eguíbar como "el mejor investigador en el campo de la Policía Judicial (antigua Brigada Criminal)" que él haya conocido. Y ha conocido muchos a lo largo de su amplia trayectoria en el Cuerpo Nacional de Policía.

Miguel Eguíbar fue, de hecho, su "primer nombramiento al llegar a la Comunitat Valenciana" y, según recuerda, no se equivocó. "Durante cinco años se realizaron numerosos servicios contra bandas organizadas de delincuencia y tráfico de estupefacientes"; entre ellos se desmanteló "el mayor laboratorio de Europa de elaboración de pastillas" y se confiscaron 4.500 kilos de cocaína en un bajo de las casitas rosa, en la Malva-rosa .

"Incluso se esclareció -recuerda Martínez- un crimen de violencia machista" que llevaba varios años pendiente: el caso del hombre que mató y descuartizó a su mujer, embarazada de ocho meses y medio y cuyo cuerpo esparció por el pantano de la Forata y el término municipal de Chiva.

Durante la mañana de hoy se suceden los mensajes de condolencia en las redes sociales por la pérdida de Miguel Eguíbar Morales, que hoy estará acompañado por su familia en el tanatorio de Tarongers. La misa funeral se celebrará mañana martes, 10 de enero, a las 11.15 horas en el tanatorio de Tarongers.