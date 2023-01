Brasileños en València: "Bolsonaro ha partido el país en dos"

"Bolsonaro ha partido el país en dos y ha despertado una violencia que no habíamos visto antes". Es la opinión de varios ciudadanos brasileños residentes en València, que han visto por la tele cómo miles de bolsonaristas intentaron hacerse con el control del Congreso en Brasil, en un intento de golpe de Estado que recuerda al que los partidarios de Trump intentaron en EE UU precisamente por estas mismas fechas en 2021.

Bruno Toson tiene 26 años y es investigador en la Universitat de València. Él es uno de los 9.252 ciudadanos brasileños que viven en la Comunitat Valenciana, y uno de los que ha querido hablar después de muchos intentos de este periódico para contactar con algunas asociaciones que han declinado participar. Lleva un par de años en la ciudad, y explica que su país ha seguido un proceso de polarización que ha estallado con el asalto a las instituciones por los seguidores del candidato ultra. "No habíamos visto esa violencia antes, que se invadan las instituciones, que peguen a los seguidores del candidato de izquierdas y que las propias familias se peleen por temas políticos", lamenta.

Augusto César Nogueira, chef de 23 años, lleva menos de un año en nuestro país, y él votó en la pasada primera vuelta. "Brasil, como España, tiene zonas de dominio progresista y conservador, y en las zonas más de izquierdas Bolsonaro puso trabas para votar. El color de Lula es el rojo, y yo recuerdo que aquel día fui a votar de rojo y me impidieron subir al autobús y la policía me paró más que nunca", explica.

Aún así el candidato progresista e histórico sindicalista Lula Da Silva ganó las elecciones más ajustadas de la historia de Brasil por un 1,8 % de los votos (dos millones de papeletas más). Pero la polarización no se fue, al contrario. "Estamos en un punto en el que no se puede hablar con los seguidores de Bolsonaro, no se puede debatir porque no toleran las opiniones distintas ni a nadie que piense diferente a ellos", explica Nogueira. "Y al final hemos llegado a esto que es terrible, a un golpe a la democracia".

Descosido generacional

Gabriel Monteiro tiene 27 y es estudiante de turismo, y también lleva menos de doce meses en la ciudad. "Entiendo que muchos seguidores de Bolsonaro son personas de más de 40 y más mayores, porque es un tipo que dice ser muy patriota y sobre todo católico, cuando brasil es un país muy religioso. Pero muchos jóvenes vimos con preocupación algunas declaraciones que hizo cuando dijo que el Amazonas le molestaba, o que las minorías tenían que arrodillarse a la mayoría. Eso nos dio bastante miedo en general a la juventud", añade.

Durante que aupó a Jair Bolsonaro a la presidencia del gigante latinoamericano, estos jóvenes ya comenzaron a detectar patrones preocupantes que presagiaban lo que podía venir los siguientes años. "Recuerdo que por las redes circulaban muchísimas noticias falsas, sobre todo por Instagram y por Facebook. Todos mis tíos las compartían, y recuerdo una que decía 'Todo esto es lo que Bolsonaro ha hecho por tí', y un listado, pero nada de ese listado se cumplía, y cuando se lo decías a estas personas simplemente no querían escuchar, aunque estuvieran leyendo mentiras", recuerda. Al final lo estamos viendo "no hay manera de convencer a una persona que no quiere ver".

Otra característica de Bolsonaro que preocupó mucho -al menos a muchos jóvenes- fue la negación de la ciencia. "Creo que ha sido una de las claves de su derrota. Porque el porcentaje de muertos en la pandemia en Brasil es escandaloso, y recuerdo que en medio de lo peor incluso hacía comentarios riéndose de las víctimas, y eso está muy feo", añade Toson.

Recuperar la convivencia

El país ahora mismo se encuentra en una encrucijada de la que va a tardar mucho en salir. "Al final a Bolsonaro lo han votado un 49 % de las personas. Eso es mucha gente que está muy polarizada, y yo creo que van a pasar muchísimos años hasta que recuperemos una sociedad sana y en convivencia, donde no haya tantísima crispación", cuenta Nogueira.

Pese a todo Toson es más positivo. "Mi familia ha sido siempre de derechas y votaron a Bolsonaro, pero después de 4 años viendo todo lo que ha hecho han decidido votar por primera vez a otras opciones. Yo creo que puede haber cada vez más casas así e ir desterrando esto poco a poco", sentencia.