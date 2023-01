El Juzgado de Instrucción número 15 de València mantiene para mañana la citación de Miquel Real, ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, pese a su intención de no declarar en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte de un educador, exmarido de Oltra, hasta que no se le traslade la pieza secreta que investiga los correos electrónicos entre dos cargos de ese departamento.

