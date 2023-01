El adelanto electoral se desvanece

No habrá elecciones autonómicas valencianas el domingo 5 de marzo. Lo que significa que, si no hay supersorpresa, Ximo Puig no adelantará los comicios en esta ocasión, como hizo en 2019. No habrá elecciones el 5 de marzo porque, para ello, el president de la Generalitat tendría que haber firmado (y publicado) ayer el decreto de convocatoria (54 días antes). Y no lo hizo. Y es difícil, por cuestiones estrictamente prácticas, que se produzca ya un adelanto, porque significaría hacer coincidir la campaña con el periodo fallero o las vacaciones de Semana Santa, algo que estratégicamente es como dispararse un tiro en el pie. Lo demás sería ya poner las urnas poco antes de la fecha de las municipales (28 de mayo) y sin un motivo concreto (en 2019 se trataba de hacer coincidir las valencianas con las generales), algo que sería difícilmente comprensible por el gasto extra.

Así, superada la barrera temporal del 11 de enero para disolver las Corts, el avance electoral se desvanece. «No está sobre la mesa», insistían ayer en el entorno de Puig. Es el discurso oficial que se viene repitiendo desde hace semanas, incluso meses. Pero ello no quiere decir que en los laboratorios de Presidencia no se haya sopesado adelantar. Es más, había argumentos para ello. Y de tanto peso como cálculos que señalan un mejor resultado para el jefe del Consell de adelantar la cita a la de las municipales. Esta corre la amenaza de convertirse en un plebiscito sobre la gestión del Gobierno de España y la figura de Pedro Sánchez, una especie de primera vuelta de unas elecciones generales que han de llegar a final de año o principios del siguiente. ¿Hay algo más poderoso que la previsión de un buen resultado, mejor incluso que el 28 de mayo? El relato, sostienen colaboradores de Puig. Quedaba (y queda) la percha de la singularización, el hito histórico de unas elecciones valencianas individuales por primera vez, celebradas separadamente de cualquier otra convocatoria (municipales o generales). Pero no ha sido suficiente. Y no lo ha sido porque han pesado más los factores de la estabilidad y la gestión. Y la ausencia de un motivo estrictamente valenciano. Y evitar un clima bélico con los aliados. Toda esa suma. Puig subraya en todos sus discursos importantes la estabilidad de la Comunitat Valenciana como elemento de atracción de inversiones. Frente a ello, adelantar es un mensaje en dirección contraria. También supone enfrentarse a los socios, que en 2019 ya respondieron airadamente a la decisión del president, y alimentar un mayor ambiente de crisis. Avanzar comicios implica asimismo cerrar la legislatura de forma precipitada y abortar iniciativas en marcha, como algunas leyes en cartera o la visita a la sede alemana de Volkswagen para la electrificación de automóviles, en la que el Ejecutivo lleva semanas trabajando para dar más relieve al hito de la gigafactoría de baterías. Adelantar significa, además, el riesgo de una menor participación, aunque con la ventaja de alejar el proceso del ruido político que llega desde Madrid. Eso, en todo caso, sobre el papel, porque la C. Valenciana es el gran territorio gobernado por la izquierda que se pone en liza, así que habrá muchos intereses de las cúpulas los grandes partidos en este territorio. Se juegue cuando se juegue la partida. De momento, sigue sin fecha, aunque nada indica que no sea el 28 de mayo, al lado de las municipales, con el tirón además de las alcaldías, donde hay mayoría aplastante progresista. Ese es el criterio que se ha impuesto, pero no han faltado ganas en Presidencia de adelantar. Eso es así.