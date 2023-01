No solo como geógrafo sino como valenciano que vive en una comarca que no depende de ningún recurso exterior y en un contexto agrario que apenas tiene regadío creo ver esta cuestión de forma desapasionada. La enésima manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura me vuelve a causar hastío. Hay cosas que deberían tratarse lejos del partidismo, pero eso no va a pasar, son territoriales por esencia y el agua es una de ellas. Gobiernos de distinto signo de las cuencas receptoras se unen en una manifestación en la defensa del agua del trasvase y contra la decisión del gobierno central de dejar un caudal ecológico superior al estipulado en un principio. Simultáneamente otros gobiernos de distinto signo, pero de cuencas cedentes, también se unen porque nadie quiere ceder el agua. Mas allá de lo sucedido a corto plazo nadie se atreve a tomar decisiones impopulares en uno u otro sentido, basadas en la evolución de las precipitaciones en las cabeceras y de los consumos de agua. Los políticos les dicen a sus votantes aquello que quieren oír en este tema y nadie se atreve a decir nada impopular porque el tema del agua se politiza y manipula hasta el punto de que todo el mundo se ve como afectado por él, aunque no lo esté. El agua crea ese sentimiento tribal como casi ningún otro, pero los votantes debemos superar esa minoría de edad y ser capaces de entender cuestiones técnicas objetivas y de empatizar con la posición del otro sin exigir constantemente una especie de derecho divino y consuetudinario al agua. Todo es una quimera, porque muchos lideres políticos admiten en privado que no pueden decir la verdad en público. Tengo claro que lo importante es garantizar el agua a un precio razonable y el buen uso de la misma, venga de donde venga.