Miquel Real, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado tras comparecer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 15 que "cuando se levante el secreto de la pieza pedida por la extrema derecha, declararé". Real ha acudido puntual a la cita con el juez, mantenida a pesar de que ya anunció que no declararía porque considera que la creación de una pieza secreta para investigar los correos de la Conselleria de Igualdad que intercambiaron los investigados en esta causa vulnera su derecho de defensa. A pesr de su intención de no prestar declaración, el juez decidió mantener la comparecencia.

De ahí que la visita de Miquel Real a la Ciudad de la Justicia ha sido rápida. A la salida, Miquel Real ha realizado una breve declaración a los medios de comunicación que lo esperaban. "He venido a ratificar ante su señoria lo que ya habia pedido por escrito mi letrado: que no tengo ningun problema en venir cuando el juez me cite a prestar declaracion. Pero ante la petición de nuevas pruebas por parte de la acusación de la extrema derecha, como hay una parte secreta, hasta que no conozcamos el contenido de esa parte secreta yo no prestaré declaración", ha explicado a los periodistas. Preguntado si considera que esa parte secreta puede contener información que le perjudique, Real ha asegurado que ha pedido al juez instructor que "en cuanto se levante esa parte pedida por la extrema derecha que se me cite, que tengamos tiempo a poderla estudiar y, en cuanto me vuelva a citar, una vez levantada el secreto, sin ningún problema vendré y contestaré a todas las preguntas que me quiera preguntar como es lógico".