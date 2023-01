Si en cuestión de cinco días no se llega a un acuerdo, los médicos de la Comunitat Valenciana irán a la huelga los próximos días 17 y 18 de enero. El sindicato médico CESM-CV, convocante de los paros, ha rechazado esta mañana la oferta de acuerdo que recibió ayer de la Conselleria de Sanidad en la tercera reunión del comité de huelga ya que la consideran "totalmente inaceptable e inasumible". Este tercer encuentro, celebrado ayer miércoles, acabó sin acuerdo pero con el compromiso de que el sindicato estudiaría la propuesta y daría una respuesta "en breve plazo".

Así, esta misma mañana, desde el sindicato han rechazado "de plano" el documento recibido por la conselleria ya que consideran que está "vacío de contenido" y lleno de "mensajes puramente publicitarios, de índole político y electoralista". Con todo, desde la organización sindical no cierran la puerta a que haya un acuerdo in extremis ya que han emplazado a la administración a "dotar de contenido" y ofrecer "una propuesta seria y acorde a las necesidades que los facultativos reclamamos".

"A pesar de que desde la administración nos han planteado una oferta totalmente inaceptable e inasumible, que redundarán en agravar el principal problema que atenaza a nuestra sanidad pública, le volvemos a emplazar para que evite el conflicto y atienda las justas reivindicaciones de nuestro colectivo", han asegurado.

Fuga de médicos

Desde el sindicato critican que los responsables sanitarios son "incapaces de comprometerse a dar solución a los principales problemas que atenazan al colectivo médico, carente de ideas y sin voluntad real de llegar a acuerdos". En su comunicado, desde CESM ponen de relieve cómo la difícil situación del colectivo médico y los problemas que ha traído la pandemia han acusado la fuga de profesionales.

"Tal vez el problema no sea solo y exclusivamente las condiciones de trabajo, pero desde luego desde nuestro sindicato no nos cabe duda que las pésimas condiciones en las que se ejerce la medicina, hacen que nuestros compañeros decidan irse bien a otras comunidades, a países de nuestro entorno o incluso a la sanidad privada. Eso es una realidad indiscutible y que no se podrá atajar sin una reforma profunda en la política de personal y de las condiciones laborales en general, y especialmente en lo que atañe al colectivo médico", aseguran.

Desde CESM rechazan además que se les "criminalice" por haber convocado los paros. "Los médicos, no hemos planteado un conflicto contra la población, todo lo contrario, lo hemos planteado en defensa de la sanidad pública, que por lo visto, poco o nada importa a nuestros dirigentes y no vamos a caer en la trampa de que se nos criminalice, como así parece que pretenden, de la grave situación que atenaza la sanidad pública valenciana por ejercer nuestro derecho a la protesta", aseguran.