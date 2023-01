Ir a Urgencias por un problema de salud siempre es una mala experiencia pero se puede volver una pesadilla en momentos como éste, con los hospitales saturados de pacientes sin cama. Ya pasaba antes de la pandemia y este arranque de año no ha sido diferente: una vez llega el frío y empieza a circular la gripe y otros virus (ahora también la covid) las urgencias registran un aumento de pacientes que los centros no tienen capacidad de "absorber".

Ahí empiezan los problemas en las urgencias que "acumulan" pacientes que realmente están ingresados en el hospital pero no tienen una habitación como tal y permanecen horas e incluso días esperando en salas de observación, cuando no pasillos, en condiciones que no son deseables. Varios hospitales valencianos ya sumaban esta mañana 30, 40 o casi 60 de estos pacientes sin habitación como el Hospital General de Valencia, alguno de ellos con esperas de 40 horas como ha podido comprobar este diario.

"No está bien no tener habitación pero es lo que hay"

Es la experiencia por la que están pasando Francisco y Ana, un matrimonio de avanzada edad. Ella con problemas crónicos de salud y sin movilidad tuvo que ingresar en Urgencias del Hospital General el pasado martes por la noche por una infección respiratoria. Desde entonces, y esta mañana ya eran 36 horas, seguía en una sala de Observación esperando para ser trasladada a una habitación.

"No está bien que no pueda estar en una habitación pero es lo que hay, porque no pueden tirar a otro. No hay otro remedio y gracias a que la atendieron pronto", explica Francisco que esta mañana permanecía en la sala de espera de Urgencias aunque era consciente de que no podía entrar a verla.

Eva, cuidadora de una octogenaria que lleva 36 horas en Urgencias: "No tener habitación también es complicado para ella. Esta mañana parece estar mejor pero se desorienta"

"Lo peor es eso, no poder estar dentro con ella. A última hora de ayer dejaron pasar cinco minutos a mi hijo y sabemos que está bien atendida", añade Francisco. Eva, cuidadora de la octogenaria reconoce que no es la primera vez que les pasa estar tanto tiempo en Observación y que la situación es difícil para la familia pero también para la enferma, sobre todo en este caso al ser una persona de edad avanzada e impedida.

"Es complicado para ella. Esta mañana parece estar mejor pero se desorienta y tampoco los cuidados que tiene de limpieza y de movilización son los mismos que le podemos dar nosotros en casa o en una habitación. En otra ocasión ya salió con las ingles dañadas", explica Eva.

"La he visto bien atendida"

Santos también entra y sale de la sala de espera de Urgencias para matar el tiempo. Este valenciano tiene también "ingresada" en urgencias a su mujer y ya acumula 40 horas esperando para tener habitación. "Vinimos de urgencia el martes a las nueve de la noche. Ayer estuve todo el día por aquí y aquí sigo. He podido pasar a darle el cargador del móvil y la he visto bien atendida", explica Santos que prefiere estar cerca de su mujer aunque no pueda verla.

Santos: "Vine con mi mujer de urgencia el martes a la 9 de la noche y aquí seguimos"

Para Santos, como para Francisco, lo importante es que los facultativos ya estaban atendiendo a sus parejas, más allá de que sea en una sala de Observación o en su propia habitación pero lo cierto es que las condiciones en las que están estas personas "no son las mejores y lo venimos denunciando. Hay personal suficiente y no están en los pasillos pero no son habitaciones, no hay intimidad y apenas separación entre cada una de las personas", denuncia la presidenta del comité de empresa del Hospital General, Rosa Zomeño, de Comisiones Obreras.

Desde el comité llevan años pidiendo más espacio en este hospital, el que más pacientes tiene asignados de toda la C. Valenciana (más de 370.000) pero con una baja ratio de camas para que esto deje de pasar, sobre todo porque "ya no hace falta que venga un pico de asistencia por la gripe, es que aquí ya es crónico". Al menos, los 59 pacientes ingresados pero sin cama que había esta mañana en el Hospital General esperaban su cama en salas de observación dentro de Urgencias y no por los pasillos, gracias a los módulos prefabricados que se pusieron en su día por la pandemia y que ahora se han reconvertido.

En el Clínico, otros 33 pacientes y 23 en La Fe

Aunque es el que peor situación tiene, de lejos, el General no es el único con problemas de espacio en estos días en los que los ingresos por infecciones respiratorias han aumentado un 37 %. Así según el sindicato CSIF, en el Hospital Clínico de Valencia volvían a repetir situación un día más con 33 pacientes a la espera de cama y en La Fe, tenían a 23 personas esperando subir a planta. En el hospital de Xàtiva, según CC OO, había 17 pacientes así y 13 en el hospital de la Ribera, una "buena cifra" después de haber llegado a tener 40 personas esta semana.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha urgido a conselleria a no esperar más y adoptar medidas inmediatas ante la saturación en los hospitales, y ha reclamado vigilancia de seguridad en los centros de salud para evitar agresiones. Además recuerdan que parte del problema radica en la saturación de la Atención Primaria. "Los centros de salud están llenos, dando cita para hasta un mes después desde que se solicita, debido a la escasez de personal".