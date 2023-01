El Gobierno admite que recortó el trasvase a espaldas del Consell

Tras más de diez días de acusaciones cruzadas entre Generalitat y Gobierno a cuenta de la tramitación del decreto que regulará el futuro del trasvase Tajo-Segura, el Ministerio de Transición Ecológica ya reconoce que modificó el borrador del decreto debatido en el Consejo Nacional del Agua con posterioridad al cónclave y de forma unilateral. Un cambio en el que Moncloa difuminó la cláusula negociada previamente con el Consell y que vinculaba el aumento del caudal ecológico a partir de 2025, y su consiguiente disminución del agua llegada a la C. Valenciana, al estado del agua del río Tajo. Lo hizo además sin advertir a la administración valenciana, lo que aumenta el enfado de la parte valenciana.

El ministerio que comanda Teresa Ribera se ha enrocado en defender que el texto votado en el Consejo Nacional del Agua es el mismo que fue remitido al Consejo de Estado, último paso antes de convertir el documento en ley tras pasar por el Consejo de Ministros. Un extremo que niega la Generalitat, que no ha dado su brazo a torcer en un tema muy sensible en la autonomía. Mantiene que los términos cambiaron para perjuicio de la C. Valenciana y regocijo de Castilla-La Mancha que sigue celebrando la imposición de sus tesis.

Sin embargo, tras el audio publicado por este diario del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advirtiendo en ese Consejo del Agua de que el texto votado en la reunión sería "mejorado" con posterioridad por el Ejecutivo y que evidencia que el ministerio ocultó el giro de posición, desde el ministerio ya admiten, aunque con la boca pequeña, que la modificación se introdujo a espaldas de las autonomías y las distintas organizaciones presentes en el cónclave.

A consultas de este diario, desde la secretaría de Estado de Morán inciden en que el Consejo Nacional del Agua no es un órgano vinculante sino consultivo y que durante sus plenos "todo el mundo expresa su opinión" y finalmente "se introduce aquello que suscita consenso". Así, añaden que tras esas aportaciones de las partes durante la reunión del 29 de noviembre, se elaboró "un informe" y que "después del Consejo (del Agua) se incluyen unas cosas y otras no".

Es decir, que aunque de forma implícita, el ministerio de Ribera da por buena la versión de la Generalitat y constata que el texto fue modificado posteriormente y sin diálogo. En todo caso, Moncloa sigue defendiendo que esa disposición adicional negociada con el Consell generó "discrepancias" y que "no ha sido modificada sino que no se ha incluido" en el documento final.

Un punto que también queda en entredicho según el borrador inicial remitido al gobierno valenciano, al que ha tenido acceso este diario, y que fue con el que la consellera Isaura Navarro acudió al Consejo Nacional del Agua. Fechado el 18 de noviembre, en el documento sí que aparece la disposición adicional novena, que en cambio ya llega modificada en la versión remitida al Consejo de Estado.

"Por tierra, mar y aire"

Pese a que la maniobra realizada por Transición Ecológica es considerada como una traición por el Consell por las formas empleadas y el tema en cuestión, que amenaza con desgastar al Botànic de cara a las elecciones de mayo en un territorio tan sensible y decisivo como las comarcas alicantinas, de puertas para fuera la Generalitat trata de medir sus críticas al Gobierno para evitar una guerra abierta en la que la derecha intentaría pescar.

Una estrategia en la que ahondó ayer la consellera Navarro en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. La titular de Agricultura, que vivió en primera persona aquel Consejo del Agua, mantuvo la posición valenciana pero se mordió la lengua preguntada por si el Gobierno "ha tomado el pelo" a la Generalitat. "Las sensaciones me las dejo para mí", dijo.

Navarro contemporizó cualquier crítica y volvió a llamar a "volver a la senda del diálogo con el Gobierno" aunque evidenció el "malestar" del Consell ante la decisión. La consellera rechazó que haya ninguna "guerra" del agua ni que se quiera acabar en ella pese a que insistió en que el Ejecutivo autonómico dará la "batalla por tierra, mar y aire", "por todas las vías posibles", para que haya un caudal ecológico en el Tajo, pero que este no sea "arbitrario" ni ponga en peligro la labor de los regantes valencianos.

Así, remarcó que la Generalitat esperará a la decisión que se tome en el Consejo de Estado al que se han presentado alegaciones para posteriormente ver qué acciones continúa tomando. No descartó que el asunto pueda acabar en los tribunales, pero incidió en que este no es el camino deseable por su lentitud. "Haremos todo lo que sea posible para defender la agricultura valenciana", aseguró.