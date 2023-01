Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos varones y dos mujeres por allanamiento de morada, detención ilegal y amenazas tras atar y retener durante horas a un varón y asaltar días después la vivienda de su madre donde fue agredido y amenazado.

El suceso se originó cuando la víctima solicitó un préstamo particular de 600 euros a un varón establecido en la Zona Norte de Alicante. Días más tarde, el presunto prestamista reclamó la deuda a la víctima, pero el hombre no fue capaz de saldarla al no haber podido reunir el dinero. Acudió al domicilio del prestamista para disculparse, donde fue atado y retenido durante varias horas mientras le insistían en que saldase la deuda contraída. Finalmente, fue liberado y se refugió en una vivienda propiedad de su madre por miedo a posibles represalias por parte del prestamista.

Móviles rotos

Sin embargo, unos días más tarde, dos mujeres irrumpieron en dicha vivienda, donde entraron en contra de la voluntad de la familia y golpearon, amenazaron y sustrajeron el teléfono móvil de la víctima e incluso forcejearon con su cuñado, a quien también le rompieron el teléfono móvil.

Tras lo ocurrido, el hombre acudió a la Comisaría Provincial de Alicante en compañía de su cuñado y su madre, como testigos de todo lo ocurrido, para denunciar los hechos. Con los datos aportados en la denuncia, se inició una investigación por parte del Grupo de Crimen Organizado de Alicante, logrando identificar a los cuatro autores de los hechos: dos varones y dos mujeres que fueron detenidos y acusados de los delitos de detención ilegal, allanamiento de morada y amenazas.

Los cuatro arrestados, de entre 22 y 36 años de edad y de nacionalidad española, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.