Ante la previsión del primer temporal invernal, ligado en parte a la borrasca Fien, alguno ya debe estar echando vaho y sacando brillo a su estrella de sheriff de redacción, mientras sonríe y acaricia a un titular de esos catastrofistas que auguraban, desde hace meses, la llegada de la nieve a espuertas. Antes o después tenían que acertar, aunque el episodio de nevadas no vaya a ser lo que se ha llegado a vaticinar. No cabe duda que dejará acumulados importantes del blanco meteoro en el extremo norte peninsular durante la próxima semana, de hasta un metro en la cordillera Cantábrica y Pirineos, y que blanqueará muchas otras sierras del interior. Fuera de estas zonas, la presencia de este meteoro será anecdótica y no hará más que recordar que estamos en invierno.

Ahora mismo el chorro polar está ondulándose, generando una gran vaguada que pronto abrazará gran parte de Europa, desde el Algarve portugués hasta el mar Adriático. En su interior tendrá una gran cantidad de aire frío, sobre todo en las capas medias y altas de la troposfera, donde los registros podrían caer hasta los -38 ºC. Lo que ocurra a unos 5000 metros de altitud quedará probablemente en anécdota, pero de las más sobresalientes, porque en temperatura y geopotencial tiene visos de batir récords. Esto, que trascenderá seguro en las libretas de efemérides de muchos expertos, apenas tendrá cabida en la gente de a pie a través de cotas de nieve más bajas. Y será lo más anómalo. Entre el martes y el jueves se verán copos en gran parte de la Península Ibérica, por encima tan solo de los 300 o 400 metros en el norte, de los 500 a 700 metros en el interior y algo más arriba quizá en el sureste. Las nevadas sí traerán problemas a las sierras del norte peninsular, donde serán necesarias las cadenas y es probable que muchas carreteras dejen de ser transitables. Si tienen pensado ir a los Picos de Europa, el Pirineo de Navarra o el oscense mejor absténganse hasta nuevo aviso, o vayan ya bien colmados de provisiones -en la cesta y la cartera ¡visualicen a los pellets como pepitas de oro!-. También serán un obstáculo en el sistema Central y puntualmente en la serranía de Cuenca, Gúdar y quizá el Maestrazgo turolense. En el resto, lo dicho, si les venden la “burra Filomena” desconfíen. El otro fenómeno de impacto, en este caso sí más general por encima incluso del frío, será el viento. Entre mañana y el miércoles soplará con bastante fuerza, sobre todo en el extremo norte de la península y en el prelitoral de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, así como en los relieves de Albacete. Ahí no escatimen en consultar la previsión y los avisos oficiales.