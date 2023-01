Ximo Puig: "No veo dudas de Volkswagen con la gigafactoría. Todos los plazos se están cumpliendo"

Uno de los viajes en los que Puig ha puesto más empeño es que tendrá lugar en pocos días a Salzgitter, la ciudad alemana donde Volkswagen ya desarrolla un nodo de baterías eléctricas a pulmón, sin impulso público.

La llegada de la gigafactoría a Sagunt. ¿Es más mérito del Consell o del Gobierno?

Da igual de quién sea. Lo importante es que sea. Lo cierto es que la Comunitat Valenciana ha luchado con energía, determinación e inteligencia. Y el trabajo previo para la situación de la Comunitat ha ayudado mucho.

¿La gigafactoría está asegurada pase lo que pase con el precio de la energía?

No veo ninguna duda por parte de Volkswagen en este momento. Ya ha adquirido los terrenos por 63 millones y se están cumpliendo todos los plazos. Nuestra relación es muy positiva. No se trata simplemente de la gigafactoría, sino del impacto que puede tener en nuestro tejido productivo.

¿Es el gran hito de su mandato en el Consell?

Es un hito en la historia industrial de España. Una inversión de 10.000 millones no se había hecho nunca.

¿Esperaba más apoyo del ministerio a la instalación de la empresa?

En una discusión en términos de incentivos económicos siempre hay vaivenes. Y hay también un problema derivado de la normativa de fondos europeos. Todo el mundo ha hecho lo que ha podido.

¿Vale la pena seguir adelante con la ampliación del puerto de Valencia con el nivel de confrontación social y política que se ha generado?

El puerto de Valencia es una infraestructura absolutamente imprescindible para el desarrollo económico y social de la C. Valenciana. Otra cosa es que cualquier actuación tiene que hacerse de acuerdo con las normas y la sostenibilidad, pero sin apriorismos y sin ningún tipo de posición maximalista. Si hubiera que plantear la obra de nuevo, pues a lo mejor se podría hacer de otra manera, pero es que hay una parte fundamental ya hecha con fondos públicos y es la base que podía generar algún tipo de perturbación. En todo caso, me gustaría siempre que hubiera puntos de acuerdo y que el puerto tenga una mayor relación con la ciudad.

El Sindic de Comptes, nombrado a propuesta de su Gobierno, defiende retroceder en progreso para reducir el consumo energético. ¿Es ir contranatura?

Es una persona independiente que actúa como tal y me parece razonable, porque las instituciones no pueden ser correa de transmisión del Gobierno. Por lo demás, las políticas de decrecimiento no cuentan en estos momentos con un aval mayoritario de la sociedad. Otra cosa es que tenemos que ser más eficientes. Yo estoy por un crecimiento sostenible que no pasa permanentemente por crecer en puntos del PIB. No estoy en contra de los aviones, sino de que contaminen demasiado. Lo que tenemos que conseguir no es una involución, sino una evolución razonable.

¿En contra de las nucleares sí está?

Me cuesta estar en contra radical de nada, pero en estos momentos no es el futuro, porque las nucleares sí que tienen unos efectos de irreversibilidad.

¿Va a apoyar el Consell la reivindicación de incluir el Derecho Civil valenciano en una hipotética reforma de la Constitución?

El Gobierno valenciano sí lo apoya. Lo que quiere es que aquello que fue posible en el pacto constitucional para otras nacionalidades, pueda ser trasladable a la C. Valenciana. Es un derecho tan legítimo como el de otras comunidades.

¿La Copa Davis está asegurada en València tras los problemas con la empresa de Piqué?

Hemos tenido un primer contacto con la federación y estamos pendientes de cómo se va a resolver ese contrato. Nuestra voluntad es la permanencia en las mismas condiciones. Si cambian, deberíamos reevaluar. En 2022 fue un éxito y teníamos el compromiso de continuar hasta 2025, incluso con la fase final. Hay que estar atentos a las decisiones de la federación internacional, pero nuestra relación con Kosmos ha sido buena.

Cataluña vuelve a ser noticia. ¿Un referéndum es la solución antes o después?

Cualquier consulta puede ser un instrumento, pero nunca un fin, que es la convivencia, un modelo de país en el que se puede convivir desde la diversidad. El referéndum puede ser si se renueva el estatuto de autonomía. Ese es el posible. Si no hay acuerdo previo no es posible.