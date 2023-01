Compromís ya calienta motores para la carrera electoral. Lo hace con el inicio de sus primarias para las Corts, con una cincuentena de aspirantes, anunciando un «proceso de apertura» para tratar de incorporar independientes y mostrándose como la «casa común de la izquierda valenciana», una forma de lanzarse a por el voto del espacio que representan Podem y EU.

Con estas dos formaciones no habrá candidatura unitaria, una opción que no ha acabado de convencer en Compromís para las elecciones valencianas, aunque no se termina de ver con malos ojos para una cita estatal junto al Sumar de Yolanda Díaz. Pero ni Díaz ni su plataforma concurrirán en mayo. Es más, la distancia de la vicepresidenta del Gobierno con Podemos a nivel estatal es también equiparable a la de Compromís con los morados a nivel autonómico.

Los del guiño y la rosa expresaron ayer, en boca de su coportavoz, Alberto Ibáñez, su rechazo a la «sopa de siglas» lo que, pese a «abrir las puertas al talento de espacios políticos compartidos», supone más bien el cierre a cualquier vía de confluencia a la izquierda del PSPV.

Así, la única ventana posible por la que los máximos representantes de Unides Podem pudieran colarse dentro del ‘Obrim per guanyar’ anunciado por la coalición ayer es que se integren en las listas de los del guiño y la sonrisa. Para ello, la oferta tampoco es especialmente suculenta: la ejecutiva deja libres el número 12 por Valencia y el 6 por Castelló.

Son puestos destinados a «miradas complementarias» que puedan «sumar» dentro del proceso de «apertura» de la coalición valencianista para establecerse como la «casa común de la izquierda valenciana», pero que en 2019 significaron quedarse sin acta parlamentaria. Había un tercer hueco, pero ya está ocupado. Es el 4 por Alicante, que será para Juan Bordera, experto en decrecimiento y ecologismo, un número que sí es considerado «de salida».

Bueno, pues llegó el momento de mojarse.



Ante una situación excepcional y de emergencias múltiples como la que vivimos (clima, energía, desigualdad, extrema derecha...) creo que es el momento de dar este paso.



Será un honor sudar la camiseta por una transición justa. 😉✊ https://t.co/QzPvVv7cL8 — Juan Bordera🌍 (@JuanBordera) 10 de enero de 2023

En este proceso, la coalición da ya el pistoletazo de salida para su precampaña. Lo hará con cuatro actos entre febrero y marzo en las tres provincias y en los que pretende mostrar su sintonía con representantes de la sociedad civil. El último será el 4 de marzo con «todos los partidos independientes» con los que Compromís confluya en los ayuntamientos.

La cercanía a las urnas convierte a los valencianistas y a Unides Podem es más que posibles rivales electorales por un espacio similar, de ahí la reivindicación de Compromís de mostrarse como la «casa común de la izquierda valenciana» y presumir de ser el «único partido que no depende de Madrid».

Los 50 aspirantes a las Corts: CASTELLÓN Vicent Marzà / Quique Castelló /Mònica Álvaro / Vicent Granel /Verònica Ruiz /Jordi Alcon /Marta Escudero /Víctor Zahínos /Elia Roig

VALENCIA Joan Baldoví /Rosana Seguí /Maria Josep Amigó / Paula Tuzón /Isaura Navarro /Enric Morera / Francesc Gamero /Paula Espinosa/Albert Llueca /Paco García Latorre /Nathalie Torres /Jesús Pla /Francesc Roig /Carles Esteve /Lola Palomares /Juanma Ramón /Alvar Castelló /Ivan Soria /Àlex Cantón /Ferran Barberà / Assumpta Domínguez /Graciela Ferrer /Yolanda P. Prats /Andreu Soler

ALICANTE Gerard Fullana /Marina González /Aitana Mas / MJ Calabuig /Natxo Bellido /Jordi Davó /Josep M. Gómez /Maria Paula Carsi /Carles Sansalvador /Rodolfo Coloma /José Vicente Fernández /Tamara Martínez /Beatriz Riera /Carlos Pujante /Luisa Martín /Alberto Robles /Carles Antoni Espinosa

Disputa por liderar Valencia y Alicante

Las novedades en los posibles fichajes y confluencias ha coincidido con la oficialización de las candidaturas a las primarias. En este sentido, Joan Baldoví se convierte ya en el candidatable a la Generalitat al no tener rival por encabezar el cartel electoral para las autonómicas de mayo. Misma situación que Vicent Marzà en la circunscripción de Castelló, donde tampoco ha contado con candidatura alternativa, algo que no pasa ni en Alicante ni en Valencia.

En Valencia la sorpresa la da la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, que se une a la lista de candidatas para escoltar a Baldoví en la lista provincial. Maria Josep Amigó, Rosana Seguí y Paula Tuzón son las otras opciones; las dos primeras de Més (partido con mayor militancia) mientras que Navarro y Tuzón son de Iniciativa, dos candidaturas que evidencian el choque entre las sensibilidades de esta pata de Compromís.

En Alicante la disputa estará entre la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas; el portavoz de la formación en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana; la coportavoz del partido en Elx (y cercana a Mireia Mollà), Marina González y la representante de Joves PV, MJ Calabuig.

Así, en el recuento de nombres y candidaturas presentadas, en Castelló hay nueve aspirantes (para una lista que finalmente compondrán 24 personas, es decir, cubrirían algo más del primer tercio de la lista); en Valencia hay 27 (de una lista de 40, por lo que cubrirían el 67 %) y en Alicante hay 20 aspirantes de una lista de 35.