Un listado futuro marcará qué animales se pueden tener en los hogares pero, de entrada, el objetivo es controlar qué mascotas hay en la actualidad y que no se puedan vender (pero tampoco se puedan tener en un futuro) aves como cotorras, Agapornis, ninfas o mirlos. Ni pequeños roedores como cobayas, chinchillas, ratones o conejos. Tampoco tortugas y, por supuesto, ni reptiles exóticos ni arañas ni invertebrados similares. La nueva Ley de Protección y Derechos de los animales que prevé el Gobierno prohibirá la venta de estos animales pero también la tenencia en los hogares lo que supone que las tiendas de animales tienen los días contados.

El anteproyecto de ley marca un máximo de 48 meses desde la entrada en vigor de la ley para elaborar ese listado. Así, hasta que no se apruebe la norma y se desarrolle el listado, no se conocerán qué animales se podrán o no tener. Pero mientras tanto y ante la incertidumbre, el sector se revuelve. No será un listado de máximos sino de mínimos ya que no será de animales prohibido, sino de animales permitidos.

"La ley se aprobará sin el listado que marca que animales se pueden comprar y tener", afirman

Así lo aseguran los afectados del sector, que han organizado una manifestación el próximo 5 de febrero en Madrid dispuestos a protestar ante una legislación que les parece “un despropósito”. En la Comunitat Valenciana hay 376 establecimientos que ven su final con la aprobación de una normativa que nació con la firme intención de erradicar el maltrato y el abandono de animales y se encuentra, en la actualidad, paralizada por discrepancias entre los socios de Gobierno tras la aprobación del anteproyecto de ley el pasado verano. Sin embargo, las discrepancias se centran en si incluir o no en la protección a los perros de caza. Que la ley salga adelantes sin especificar qué animales se podrán tener y cuáles no genera debate en la calle pero no en el parlamento. En líneas generales, la ley especifica que ese listado se llevará a cabo en base a unos criterios de seguridad ciudadana, medioambiental y de sanidad pública.

Desde las tiendas de animales de la Comunitat Valenciana explican que en la redacción del anteproyecto de ley “no ha habido profesionales o especialistas” ya que “se nos trata como si fuéramos furtivos o traficantes y somos establecimientos abiertos la público, controlados y regulados”. Y recalcan: “Nosotros no estamos en contra del bienestar animal, nosotros estamos en contra de una ley absurda que nos aboca al cierre a nosotros y a todo al sector. Desde los fabricantes de alimentación hasta los de cualquier tipo de producto que precisen esas mascotas. No se podrán comercializar y no se podrán tener y eso es una barbaridad”.

Más allá de los cachorros

Y es que, los afectados aseguran que se ha pasado de prohibir la venta en tienda de cachorros (que sí se podrán comprar en criaderos autorizados) a “acabar con cualquier tipo de mascota que no sean perros y gatos porque hablan de un listado que no sabemos cuando estará y arrancará una ley sin tener determinadas las excepciones. La ley será el fin de la cría en cautividad de prácticamente todas las especies animales”.

Una de las tiendas de venta de animales más grande de València es Zoolandia. Uno de sus propietarios, Baltasar Sanz, explica que la ley prevé una lista positiva de animales que si se podrán tener y comercializar pero lamenta que exista una “confusión evidente en los términos de protección y prohibición. No es lo mismo un animal protegido que un animal prohibido. Protegidas hay muchísimas especies, de hecho la gran mayoría están protegidas así que no se podrán comercializar”.

Sanz lamenta que se le prohíba a una persona “tener en casa una iguana o una serpiente, si así lo desea. No hablamos de tráfico ilegal. Hablamos de animales reglados y con sus papeles y certificados. Hablamos de animales cuidados no hablamos de especies en peligro de extinción. La ninfa está protegida, por ejemplo. Aves protegidas hay muchísimas”. El copropietario de Zoolandia --tienda de animales que lleva en marcha desde los años 60 y ya va por la tercera generación-- asegura que aprobar la normativa será el fin de las tiendas de animales “y de todos los empleados que genera el sector”.