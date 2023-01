Ciudadanos elegirá esta semana a su sexto portavoz parlamentario en dos legislaturas en las Corts. Los naranjas están acostumbrados desde 2015 a los vaivenes, las crisis y los cambios de tendencia, pero pocos momentos tan convulsos como el actual. La formación liberal vio la semana pasada cómo su desde hace un año y medio síndica, Ruth Merino, anunciaba su marcha mientras la militancia votaba por la nueva dirección estatal que debía marcar el rumbo en una asamblea de refundación.

Y entre los cambios hay un nombre que ha ganado enteros en clave valenciana: es el de la hasta ahora síndica adjunta en el parlamento valenciano, Mamen Peris. La abogada será elegida el miércoles, salvo sorpresa mayúscula, como la nueva voz de Cs en la cámara autonómica. Además de contar con la experiencia como adjunta a la portavocía del grupo que ya ostentaba, Peris ha ido en la candidatura ganadora de Adrián Vázquez y Patricia Guasp con cargo destacado: será la nueva secretaria de Acción Institucional del partido a nivel estatal.

Abba avisaba en una de sus canciones que el ganador se lo lleva todo y Peris no solo logrará hacerse con la dirección del grupo parlamentario que en el caso valenciano continúa siendo el más destacado de España con 13 diputados. Su nombramiento la refuerza también orgánicamente donde la figura que queda debilitada es la de la actual coordinadora en la Comunitat Valenciana, la diputada en el Congreso, María Muñoz, quien tras mantenerse al margen en un inicio, acabó decantándose por apoyar a Edmundo Bal.

La designación como síndica dotará a Peris de mando en plaza y le situaría, según explican fuentes de la formación, como el centro del poder del partido en la Comunitat Valenciana. El siguiente paso es el de la candidatura a la Generalitat. En septiembre mostró su disposición a ser la cabeza de cartel junto a José Miguel Saval, exsubdelegado del Gobierno en Alicante, pero desde el mes de los regresos a clase ha pasado mucho.

Si persiste en su intención de ser la máxima representante de los naranjas a las elecciones autonómicas con el objetivo de lograr superar la barrera del 5 % que da acceso al parlamento valenciano, Peris se encuentra en una situación privilegiada. Tendría el éxito de su apoyo a la candidatura ganadora en Madrid, su puesto en la ejecutiva y la visibilidad en Corts. Pero todo ello no significa que no pudiera haber batalla.

Haber votado a la lista apadrinada por Inés Arrimadas no significa que vayan a decantarse por Peris llegado el caso, explican voces conocedoras de la situación interna del partido. De momento, el compromiso de la dirección estatal es que se celebren primarias para elegir el candidato. Y ahí, tocará volver a medir fuerzas siempre que Peris esté en disposición de presentarle y haya otros nombres interesados.

Donde no habrá primarias serán en los 77 ayuntamientos para los que Ciudadanos ha elegido ya a sus candidatos. Los ha ido desgranando poco a poco desde octubre cuando designó a Fernando Giner para el Ayuntamiento de València. Sin embargo, el futuro de las listas municipales, expresan fuentes de Cs, dependerá de lo que se haga en lugares icónicos como Madrid con Begoña Villacís.

De momento, el partido se ha encontrado problemas como Sant Joan d'Alacant donde el máximo referente de los naranjas, y actual alcalde de la localidad, ha sellado un pacto con el PP para conformar una lista conjunta, un pacto que la dirección del partido rechaza. "Los asuntos relacionados con la estrategia electoral recaen, exclusivamente, en el seno de la dirección del partido" , dijo el viernes en un comunicado la formación. No se descarta que no sea el único lugar en el que ocurra. Presiones y propuestas del PP no faltarán a lo que se sumará el goteo de encuestas y posibles fichajes de ex dirigentes 'liberales'.