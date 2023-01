Los tres grupos del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, han apuntado a los plenos de febrero como fecha para votar las renovaciones de los órganos estatutarios tras no entrar en el orden del día del próximo pleno, que se celebrará la semana que viene.

Así lo han señalado las portavoces adjuntas del PSPV y UP Carmen Martínez y Estefanía Blanes, mientras que la síndica de Compromís, Papi Robles, ha manifestado que no puede pasar el mes de febrero sin que estos órganos estén renovados. La portavoz del PP, María José Catalá, no ha asistido al encuentro de este martes por motivos de agenda, si bien ya ha apuntado con anterioridad que su formación está abierta a renovarlos "cuanto antes".

Robles, de hecho, ha defendido que su grupo propuso esta renovación en octubre y Martínez ha señalado al PP por "romper los pactos por cuestiones que todavía desconocemos". "Cuando defienden las instituciones lo hacen con la boca pequeña y cuando tienen la oportunidad de demostrar esa capacidad consenso la rechazan", ha agregado la portavoz adjunta.

Desde los tres partidos han criticado también el hecho de que el candidato de Vox a la Generalitat, que sigue como miembro del Consell de Transparència, vaya a intervenir en Les Corts como ponente sobre la ley de participación ciudadana.

Al respecto Estefanía Blanes ha explicado que en este caso, fue él mismo quien se propuso para intervenir y grupos de la oposición avalaron su participación. Mientras, Papi Robles ha criticado al PP por no retirarle el aval que le dieron en noviembre.