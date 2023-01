"La puerta la ha cerrado Compromís, nosotros respetamos su decisión". La frase es clara, directa, sin circunloquios habituales de la política de declaraciones a las que se les ha de buscar la interpretación. La ha expresado la síndica parlamentaria de Unides Podem y líder del partido morado, Pilar Lima, que ya asume que no habrá candidatura unitaria a la izquierda del PSPV, una situación ante la que ha dejado claro quién es el responsable: Compromís.

El proceso de apertura que la coalición valencianista presentó este lunes ha acabado en portazo a la confluencia en la izquierda. Los del guiño y la sonrisa se presentaron como la "casa común de la izquierda valenciana", rechazando cualquier "sopa de siglas" y ofreciendo el 12 por Valencia y el 6 por Castelló para "incorporar el talento de otros espacios políticos". Pero solo nombres puntuales, no partidos, haciendo inviable cualquier pacto para una lista conjunta lo que ha acabado en enfado de EU y Podem.

Despreciar la unidad de la izquierda y cuestionar su pluralidad nunca fue un buen negocio. Otros también lo intentaron y fracasaron. ¿Debilidad o estupidez? pic.twitter.com/29Zohj9Z5G — Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) 17 de enero de 2023

"Despreciar la unidad de la izquierda y cuestionar su pluralidad nunca fue un buen negocio. Otros también lo intentaron y fracasaron. ¿Debilidad o estupidez?", ha replicado en su cuenta de Twitter el vicepresidente segundo del Consell y candidato de Podem para las elecciones de mayo, Héctor Illueca, citando la noticia de Levante-EMV sobre el rechazo de Compromís a esa candidatura unitaria. Palabras que demuestran que la decisión de los valencianistas, no por ser inesperada, ha generado malestar en las formaciones que integraron la entente en 2019 de Unides Podem.

Porque aunque la última rueda de prensa de Compromís se haya interpretado como el cierre definitivo a la vía del acuerdo para que EU, Compromís y Podem se presenten bajo una misma papeleta, los morados ya tenían la sensación de que esa confluencia no estaba en los planes de los valencianistas. "No ha habido confluencia porque Compromís la ha rechazado, su candidato ya lo dijo hace meses", ha incidido Lima.

La decisión de los del guiño y la sonrisa y sus planteamientos han sentado mal en Podem y también en Esquerra Unida. "La casa común se construye entre todos, se busca un espacio para que se integren todos", ha expresado la diputada de EU, Estefanía Blanes respecto a las palabras de los líderes de Compromís de explicar su proyecto como la "casa común de la izquierda valenciana". "Cuando se te invita a casa de otros no es casa común", ha ejemplificado.

Y ante las críticas, en Compromís evitan entrar a la discusión y defienden su plan de "apertura". "No entendemos de culpabilidad", ha añadido la síndica de la coalición valencianista, Papi Robles, tras las quejas de sus compañeros de gobierno pero que no lo serán de candidatura electoral. "Tenemos comprobado que las sopas de siglas no son bien valoradas por la ciudadanía", ha sentenciado.