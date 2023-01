Una exconsejera de Page preside el órgano que decidirá sobre el trasvase

Con la vía política enquistada, el futuro del trasvase Tajo-Segura depende ahora mismo del Consejo de Estado. La Generalitat y el resto de gobiernos autonómicos que se sienten agraviados por las condiciones impuestas por el Ejecutivo central al futuro de la infraestructura han alegado ante este órgano consultivo como último recurso para frenar el proyecto de real decreto, que en los términos actuales recortaría el agua llegada a la zona de la cuenca del Segura de forma drástica.

El expediente completo que llegó al Consejo de Estado estaba compuesto por más de 5.000 folios a lo largo de los cuales se expone el proyecto de real decreto sobre los doce planes hidrológicos (no solo el del Tajo) y se detalla el proceso consultivo que ha recorrido el texto, entre ellos su paso por el polémico Consejo Nacional del Agua. A este documento se le han incorporado además las diversas alegaciones presentadas por las autonomías.

El trámite ha recaído en la sección octava, encargada de resolver los asuntos relativos al Ministerio de Transición Ecológica y presidida por el consejero permanente Enrique Alonso García. Según confirman a este diario desde el Consejo de Estado, este departamento ya ha elaborado el proyecto de dictamen, el cual presentará el jueves al pleno del órgano.

La propuesta consta de unos 200 folios y lleva desde el pasado viernes sobre la mesa de los otros ocho consejeros permanentes, que actualmente estudian el texto. Ese consejo, integrado por nueve secciones especializadas en diversas áreas, forma parte de la comisión permanente que debatirá el proyecto de real decreto.

Presidenta manchega

Asimismo, completan la composición de este órgano la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio (nombrada por el Gobierno a finales de año en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega, exministra de Trabajo con Pedro Sánchez y exconsejera de Castilla-La Mancha con García Page), y la secretaria general, Guadalupe Hernández-Gil Alvarez-Cienfuegos.

Según señalan desde el Consejo de Estado, estas once personas no someterán el documento a votación sino que debatirán "punto por punto" el proyecto de real decreto "en busca de la unanimidad". En caso de que no hubiera posibilidad de alcanzar el quórum sí que se procedería a una votación por mayoría simple. La organización remarca que este extremo es muy poco habitual pero que si ocurre, está garantizado el derecho de la minoría a emitir un voto particular.

Ya con el dictamen aprobado por la comisión permanente, el Consejo de Estado remitirá su resolución a la parte consultante, el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien tiene la potestad de hacerlo público o no antes de elevarlo a Consejo de Ministros.

Dictamen no vinculante

En caso de no darlo a conocer, la Generalitat y el resto de autonomías que han alegado deberán solicitar al departamento de Teresa Ribera el documento. Un proceso similar al ocurrido con las actas del Consejo Nacional del Agua, que el Consell pidió formalmente al ministerio hace dos semanas pero de las que sigue sin recibir respuesta.

Pese a que es la última bala del Consell para retrotraer el decreto a los términos que según defiende se votaron en el Consejo del Agua, el fallo no es vinculante. Es decir, que incluso con un dictamen favorable a los intereses valencianos Moncloa podría mantener las condiciones actuales, si bien el Gobierno secunda sus resoluciones en un 99 % de los casos, según el propio Consejo de Estado.

Aunque la Generalitat dice no querer quemar etapas antes de tiempo, numerosas fuentes del Consell ya han avanzado que seguirán adelante con la batalla judicial en caso de que el Consejo de Estado no respalde su posición.

Las once personas que deciden el dictamen sobre el decreto: