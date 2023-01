El exsubsecretario de vicepresidencia con Oltra también guarda silencio hasta conocer el contenido de la pieza aún secreta

El exsubsecretario de vicepresidencia durante la etapa de Mónica Oltra, Francesc Gamero, también ha preferido guardar silencio hasta conocer el contenido de la pieza aún secreta en la causa que investiga el tratamiento de la Conselleria de Igualdad a la denuncia del caso de los abusos de una menor tutelada por un monitor, exmarido de la exvicepresidenta. Gamero ha llegado a las 16.40 a la Ciudad de la Justicia y la ha abandonado a las 17.32 horas. Su comparecencia ha servido para ratificar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 15 su decisión de no declarar.

Al abandonar la sede judicial, a las 17.30 horas, Gamero ha atendido brevemente a los periodistas y ha explicado que "simplemente hemos ratificado el escrito que ya había presentado mi abogada en el cual, siguiendo sus instrucciones y lo que es más compatible con el derecho de defensa, me ratifiqué en no declarar en este momento y solicitar declarar cuando esté toda la causa pública, simplemente". Preguntado si tiene constancia de las pruebas que se puedan estar reclamando en esa pieza secreta, Gamero ha señalado que su decisión "es al margen del contenido que pueda tener la pieza secreta. Es una decisión puramente letrada, de defensa jurídica y sin ninguna valoración respecto al contenido de las piezas. Es costumbre de los abogados recomendar a sus clientes que no declaren cuando hay una parte de la causa que es secreta".

Igualmente, al ser interrogado sobre si el retraso de su declaración puede afectar a su candidatura a las primarias de Compromís, para formar parte de la candidatura a las Corts por la circunscripción de València, Gamero ha señalado que "entiendo que no. Es independiente una cosa de otra. Y no tendría por qué afectar". Respecto a si tiene alguna inquietud o temor sobre el contenido de los correos intercambiados por los funcionarios de Igualdad sobre el expediente de la menor que sufrió los abusos y que ahora investiga la policía, Gamero también ha señalado que su decisión de no declarar se circunscribe al ámbito procesal y sin relación ninguna con el contenido de esos correos".

El exsubsecretario de la vicepresidencia y actual secretario autonómico de Hacienda sigue así la estrategia planteada la semana pasada por Miquel Real, exjefe de gabinete de Mónica Oltra, quien manifestó que no declararía hasta que no se levantara el secreto de la pieza creada tras la petición presentada por "la extrema derecha". Estama mañana también ha trascendido la solicitud de Mónica Oltra al juzgado para que no se incorpore a la causa la entrevista que concedió al programa "Salvados", tal como había solicitado la acusación popular que ejerce la asociación Gobiernate.