La ayuda del asistente personal es una figura clave para la inclusión real de las personas con diversidad funcional. La ley de la Dependencia contempla una figura -la del asistente personal- que va a más y supone un cambio de vida para quien cuenta con ella. En 2012, una mujer pidió por primera vez esta ayuda en la Comunitat Valenciana. Tres años después eran cuatro las personas que contaban con esta prestación. Hoy son 277, según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas quien decidió hace años que la Comunitat Valenciana fuera pionera y liderara a nivel estatal la puesta en marcha de esta prestación. Se trata de una ayuda para que el usuario contrate a su asistente personal. El usuario elige al trabajador, le contrata, le paga y le asigna las tareas. Esa es la esencia de una ayuda que las entidades que trabajan con el colectivo de personas con discapacidad llevan años reclamando y que se anunció como una ayuda que podría beneficiar a 68.000 personas.

Tanto es así que la prestación de asistencia personal salió a la palestra en numerosas ocasiones (y por varios ponentes) durante la Comisión Especial de estudio sobre Diversidad Funcional que se ha llevado a cabo en Las Corts Valencianes y que contó con la presencia de once expertos para que los diputados de todos los grupos políticos presentes elaboren un informe que incluya una serie de propuestas que ayuden a mejorar la vida de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. Entre esos ponentes estaba la abogada de la Plataforma en Defensa de la Dependencia, Sandra Casas, quien dedicó gran parte de su intervención en argumentar una medida concreta que debería incluir el informe de la comisión: eliminar el límite de edad que existe a la hora de solicitar esta ayuda.

"Es muy importante que el Consell forme a los trabajadores sociales en esta figura para que la difundan y la den a conocer. O que realicen campañas publicitarias. Si la gente no sabe que tiene derecho a pedirla no la pedirán porque no la conocen. No saben que existe y es una ayuda vital, importantísima. Es clave y se debe potenciar porque en la Comunitat Valenciana somos unos afortunados por tenerla. Somos la única autonomía que tiene un importe de 2.350 euros para el asistente personal. Pero existe un obstáculo y es el límite de edad. Hay que revisar ese obstáculo. En Cataluña se introdujo una limitación similar y ya hay jurisprudencia al respecto que dicta que no se puede limitar ni por tipo de discapacidad, ni por falta de autodeterminación ni porque alcances los 65 años de edad. El impacto de limitar el acceso al asistente personal a los mayores de 65 años es que acaben en una residencia", explico la abogada en su intervención.

"Somos la única autonomía que tiene un importe de 2.350 euros para el asistente personal", explica Casas

Y es que la Conselleria de Igualdad publicó un decreto en agosto de 2022 para regular la figura de la asistencia personal. Así explica que hay dos requisitos para poder optar a la ayuda: El primero es que las personas solicitantes "hayan sido valoradas en cualquiera de los grados de situación de dependencia previstos en el presente decreto" y el segundo es "que tengan cumplidos los 18 años de edad y no hayan cumplido los 65 años". Aún así, contempla excepciones. "Las personas que tuvieran reconocida la prestación con anterioridad a los 65 años de edad, continuarán percibiéndola siempre y cuando puedan continuar manteniendo su proyecto de vida independiente. Excepcionalmente, podrá ser solicitada por personas mayores de 65 años, que por padecimiento de una enfermedad sobrevenida no derivada de la edad necesiten del servicio para continuar con su proyecto de vida independiente. Será indispensable informe técnico favorable motivado de los servicios sociales de atención primaria y tendrá que ser ratificado por la Comisión Técnica Evaluadora de la Situación de Dependencia".

Es más, el decreto que marca los 65 años como la edad límite para pedir a ayuda fue redactado, sin embargo, "para ampliar el servicio" ya que, según fuentes de la Conselleria de Igualdad "la ley de Dependencia no recoge edad alguna pero sí condiciona la prestación a los estudio o el trabajo". La norma recoge que la asistencia personal debe "facilitar al beneficiario en el acceso a la educación y al trabajo, así como a una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria".

Para la abogada Sandra Casas, sin embargo, el límite de edad es una realidad en la Comunitat Valenciana tras el pasado mes de agosto "y es un límite que hay que eliminar porque no es "legal limitar hasta que edad podrás vivir en comunidad. ¿Qué pasa si tienes más de 65 años? Pues que ya no tienes derecho a solicitar esta prestación y eso no es justo. la asistencia personal es clave y además, genera empleo. Hay que revisar ese obstáculo recién creado y eliminarlo".

Esta figura del profesional asistente personal solo la desarrollaron País Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra y sólo la tienen Castilla y León y la Comunitat Valenciana, que fue pionera