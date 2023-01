El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha difundido en redes sociales un mensaje en el que se compara que las mujeres deban escuchar los latidos del feto antes de abortar, como ha planteado Vox en Castilla y León, con las "imágenes espeluznantes" que aparecen en las cajetillas de tabaco.

En concreto, el obispo ha compartido este miércoles una imagen en su cuenta personal de Twitter en la que aparece un texto donde se compara la propuesta de Vox, de escuchar los latidos del feto antes de abortar, con las fotos que se muestran en los paquetes de tabaco para desincentivar su consumo.

Otras muestras de apoyo

"Compro una cajetilla de tabaco y el Estado me obliga a ver imágenes espeluznantes, para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer aunque 'mi cuerpo sea mío'. Voy a abortar y no pueden hacerme oír el latido del feto, para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer, porque mi cuerpo es 'solo mío'. ¿De verdad?", señala el texto de la imagen. Además, en la publicación, el obispo Munilla también ha comentado: "No añado ni resto una sola palabra al mensaje de esta imagen que os adjunto".

El religioso ya se había mostrado a favor de la propuesta de Vox este martes difundiendo, también en su cuenta de Twitter, un vídeo de la organización Neos con el mensaje "Hay latidos que despiertan conciencias... Hay imágenes que sanan cegueras..." y la etiqueta #CorazonQueSiSiente.