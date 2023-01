La Conselleria de Sanidad va a pedir a los hospitales que hagan más pruebas PCR en pacientes de covid-19 para tener material con el que reactivar la vigilancia activa del coronavirus y detectar de forma temprana si ómicron muta hacia alguna variante más peligrosa ahora que hay muchos contagios en China. Así lo ha confirmado esta mañana el conseller Miguel Mínguez después de que se pusiera de relieve la dificultad de mantener esta vigilancia con las pocas muestras de PCR que se hacían ahora.

"Hemos hablado con las unidades (que hacen secuenciación genómica del coronavirus) y vamos a hacer un cálculo del porcentaje de PCR que necesitan para hacer la vigilancia de las subvariantes. Ellos nos van a decir cuántas van a necesitar y potenciaremos el que se hagan con un programa proactivo en los hospitales", ha explicado Mínguez esta mañana.

Es la única manera de que la sanidad valenciana pueda acatar las recomendaciones emanadas desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, y del Ministerio de Sanidad de potenciar la vigilancia, conscientes de que ahora existe un riesgo real de mutación tras la oleada de contagios en China, ya que a más contagios, más probabilidades hay de que el virus mute.

Precisamente, el coordinador de la vigilancia genómica del coronavirus en la Comunitat Valenciana, Fernando González-Candelas, reconocía a este diario que la bajada de pruebas PCR complicaba llegar a este objetivo y que ya no entraban "apenas" muestras. "Estamos haciendo una quinta parte de la secuenciación que hacíamos y algunas semanas no llega a la décima parte ya que no están entrando apenas muestras", reconocía el tambiéncatedrático de genética de la Universitat de València.

El cambio de estrategia del Ministerio de Sanidad con respecto a la pandemia en la primavera del año pasado, la conocida como fase de gripalización, marcó un antes y un después. Desde entonces, solo hay obligación de hacer la prueba si hay sospecha de covid a los mayores de 60 años pero, además la generalización de los autotest de diagnóstico por antígenos han terminado de desplazar las pruebas PCR.