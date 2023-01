La tiña suena a enfermedad antigua, de épocas pasadas, como la peste o la rubéola. Pero siempre ha seguido con nosotros. De hecho, ha vuelto ahora con fuerza en las peluquerías de hombres. La Academia Española de Dermatología y Venereología advirtió ayer sobre un aumento de casos de infecciones en toda España, concretamente en adolescentes que acuden con frecuencia a las peluquerías para cortes de pelo mediante degradado o rasurado, una estética de moda en los últimos años entre jóvenes que se ha extendido a todas las edades.

La tiña es una enfermedad de la piel provocada por un hongo, y como tal se contagia por contacto entre piel y piel o por un objeto infectado. Para explicar este aumento de casos, los dermatólogos aluden a la relación con una moda internacional «cuyo mantenimiento supone acudir a la peluquería con frecuencia semanal» para «cortarse el pelo de las zonas occipital y temporal, mediante degradado o rasurado», una cuestión que opinan que «puede haber favorecido el contagio de la tiña a través de maquinillas eléctricas infectadas».

Desde el sector, un peluquero valenciano con local en Campanar asegura que las normas de higiene «son un aspecto fundamental que no todos cumplen», en referencia a los cientos de peluquerías y barberías ‘low cost’ que se han extendido por la Comunitat Valenciana en los últimos años, que ofrecen servicios a precios irrisorios en comparación a los comercios tradicionales.

«Hoy hay barberías donde te hacen un degradado por 8 euros, cuando lo normal es que cueste más de 15 en una peluquería. Sin servicios rápidos y de mala calidad, ya que para que les compense cobrar cortes tan baratos no trabajan con el mejor material ni con las medidas de higiene necesarias, como la desinfección de las cuchillas o la esterilización de los peines», denuncia un joven peluquero que regenta su negocio en el barrio de Extramurs, donde las peluquerías y barberías ‘low cost’ han proliferado especialmente. «Ahorran tiempos, yaque trabajan como fábricas de cortar el pelo. Al cobrar mucho menos, aunque conozcan la ley higiénico sanitaria, no tienes tiempo para cumplirla. Esos los que la conocen, porque hay otros que ni la saben», añade. Se refiere a las barberías, un negocio que se multiplica porque no hace falta titulación de peluquería para abrirlo.

Los dos últimos años

Exactamente, el brote de tiña estaría causado por falta de limpieza de las cuchillas. La Academia aclara que el crecimiento de casos se ha detectado en los dos últimos años, lo atribuye a la moda de los rasurados e indica que la vía de contagio son maquinillas de afeitar que no han sido desinfectadas correctamente.

La manifestación clínica de la tiña del cuero cabelludo consiste en áreas en las que aparece una alopecia repentina, junto con picor o descamación, así como una inflamación en la zona que puede conllevar, en ocasiones, supuración, dolor y fiebre.