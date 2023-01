La vigésimo-sexta edición de los Premios Universidad-Sociedad, impulsados por el Consell Social de la Universitat de València (UV), ha entregado sus galardones anuales para reconocer la contribución de dos personalidad y una entidad en la sociedad civil de la Comunitat Valenciana, en una gala celebrada en la sede de la Fundación Adeit.

Los galardonados han sido el jurista Alfredo Calot, secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); la catedrática de la Facultat de Medicina de la Universitat de València, Consuelo Borrás; y la entidad valenciana Caixa Ontinyent. Durante el acto, además, se ha hecho un reconocimiento especial a la Fundación ONCE por su estrecha colaboración con la Universitat de València a través de varios programas de inclusión.

“Estos premios son el mejor ejemplo de la implicación de la sociedad civil valenciana en el progreso de la Comunitat Valenciana”, ha señalado la presidenta del Consell Social y de la Fundación ADEIT de la Universitat de València, María Emilia Adán.

La presidenta ha remarcado, también, que “se trata del encuentro de mayor importancia entre la Universidad, la Administración y los agentes que conforman la sociedad civil”. Y así ha sido, puesto que la gala ha reunido a representantes de la administración, del mundo empresarial y social y de la propia universidad.

Calot: “Abandonar mi país fue una oportunidad”

Alfredo Calot decidió hace 26 años marcharse de España para enfrentarse a nuevas experiencias y acceder a nuevas oportunidades laborales. Su trayectoria le ha llevado a convertirse en miembro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la actualidad, es su secretario general – lo será hasta 2028- , uno de los hitos más importantes de su carrera. En 2023, el Consell Social de la Universitat de València le ha concedido el premio Alumni Plus ‘Insigne UV’.

PREGUNTA: ¿Qué supone recibir este reconocimiento por parte de la universidad donde estudió?

RESPUESTA: Produce una inmensa satisfacción. Para una persona que lleva en el extranjero más de 26 años, pero que ha cursado aquí sus estudios, es extraordinario que la Universitat de València se acuerde de ti y que aprecie toda tu trayectoria.

P: ¿De qué manera ha influido la Universitat de València en su trayectoria?

R: Sobre todo, me gustaría incidir en la demostración de que recibimos una educación de calidad. En 1984, todos los profesores remarcaban que éramos la generación que viviría la entrada de España en la Unión Europea. Creo que en ese momento nosotros, los estudiantes, no éramos conscientes de ello.

Esta adhesión a la comunidad europea suponía nuevas oportunidades profesionales y el acercamiento de nuestro país a las políticas comunitarias, entre muchas otras cosas. Pero los profesores que tuve en València supieron prepararnos para ese cambio tan trascendental.

P: ¿Cuáles son los hitos que destacaría de su amplia trayectoria profesional?

R: Nombraré tres. El primero fue decidirme a dejar mi país y salir. Mucha gente lo vive como un castigo pero, para mí, fue una oportunidad de vivir y de acercarme a personas de otras culturas. Fue una decisión magnífica.

Las otras dos tienen que ver con el apartado profesional. En 2004, participé como jurista en la gestión de un momento histórico para la Unión Europea, con la adhesión de diez nuevos países, que conformaron la Europa de los 25 estados. Y, por último, mi elección como secretario general del Tribunal de Justicia de la UE porque es un cargo elegido por los miembros del propio tribunal; no es una designación de cargos políticos.

P: En su 70 aniversario, ¿cuál diría que es el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

R: Es importante transmitir que el derecho europeo se aplica en todos los estados miembro. Aunque en un principio el ámbito de influencia de la UE era el económico, en la actualidad, el derecho europeo es un garante de los derechos fundamentales y de la democracia.

La institución tiene una estrecha colaboración con los jueces de todos los países miembro; son defensores del derecho europeo y lo aplican cada día. Además, los jueces nacionales remiten consultas a nuestra institución para resolver casos complejos o a la hora de introducir nueva jurisprudencia que puede colisionar con el derecho europeo.

Forma parte de la vida política y social de todos los europeos. Un ejemplo claro fue el cambio de la normativa que se ha producido en España en relación a las hipotecas.

Borrás: “Lo que se aprende con emoción e ilusión se recuerda más”

El premio a la Excelencia Docente de la Fundación Adeit ha recaído en Consuelo Borrás, catedrática de Medicina en la UV; una defensora de enseñar “con pasión e ilusión”, dos conceptos que le han servido para obtener altos resultados en las encuestados docentes e implicar a su alumnado.

P: ¿Cuáles cree que son las claves de una docente “excelente”?

R: Es una pregunta que mejor deberían responder los alumnos. Para mí, creo que va relacionado con creerme el papel del docente universitario como parte importante de nuestra sociedad; tenemos una gran responsabilidad.

Por otro lado, a mí me encanta enseñar, me gusta mucho dar clase y estar en contacto con los alumnos. Además, me gusta mucho la materia que imparto me emociona. Y creo que todo eso lo logro transmitir a los alumnos. La ilusión y las ganas de aprender; aprendo mucho cada día en clase.

P: ¿Qué aspectos del profesorado valoran más los estudiantes?

R: Creo que, en parte, la implicación del profesorado, las ganas que tengan de ir a clase y dar lo mejor de ellos para que ellos puedan aprender. Para mí, cada clase es un reto porque tengo que conseguir que los alumnos se motiven. Todo lo que se aprende con emoción e ilusión se recuerda mucho más.

P: ¿Hacia dónde debería evolucionar la docencia universitaria?

R: Ha ido cambiando en los últimos años ya con la introducción de las nuevas metodologías docentes; intentamos innovar. Es positivo, pero creo que es importante no perder de vista que nuestro objetivo es que el alumnado aprenda. No hay que utilizarlas porque sí, sin sentido.

Creo que se critica mucho las clases magistrales, cuando una de ellas bien entendida, en la que se explica la materia, se transmiten ejemplos y se intenta motivar a los alumnos, es un buen método. La innovación no debe sustituir este concepto.

P: ¿Cómo recibió la noticia de este galardón?

R: Es un honor para mí. Al final, es un reconocimiento a tu labor que haces porque es tu trabajo. Pero que el Consell Social de la Universitat, la máxima autoridad junto con el Rectorado, de tanto prestigio, te dé un premio es, aunque suene reiterativo, básicamente un honor.

Pla: “La Universitat de València forma parte intrínseca de nuestro ADN”

El premio Colaboración Universidad-Sociedad ha sido entregado en esta edición a Caixa Ontinyent por sus vínculos con la Universitat de València a través de diferentes programas e iniciativas. Entre ellos, la financiación de la Fundación Campus Ontinyent y la implantación de varios grados en el campus de Ontinyent. También colabora en la acogida de estudiantes en prácticas, así como en diferentes cátedras de innovación. José Pla Barber, presidente de Caixa Ontinyent, ha recogido este galardón que supone “un honor” para la entidad bancaria.

P: ¿En qué medida colaboran con la Universitat de València a través de qué programas o acciones?

R: Nuestra colaboración con la Universitat de València es muy amplia, variada y con una larga trayectoria (más de 20 años). Se ha materializado a través de diferentes iniciativas: formamos parte de la Fundació Campus Ontinyent, que ha convertido a la localidad en una ciudad universitaria; hemos impulsado la implantación específica de los grados de ADE, Magisterio Infantil, Ciencia de la Actividad Física y Deporte, Enfermería y el Máster de Psicología General Sanitaria; hemos patrocinado la Cátedra de Innovación en Ontinyent; hemos encargado trabajos de RSC y transparencia, financiado los premios Juan José Renau, el Master de Dirección de Empresas y diversos cursos de postgrado; en la vertiente empleadora, hemos participado en el Foro de Ocupación y posibilitado prácticas formativas en nuestra entidad que, en algunos casos, han dado lugar a una oferta de trabajo fija.

P: ¿De qué modo ha marcado la trayectoria de Caixa Ontinyent la colaboración con la Universitat de València?

R: Su papel ha sido importantísimo, ya que el 59% de la plantilla fija de la entidad ha sido estudiante o egresado de la Universitat de València. Es decir, que más de la mitad de nuestro personal se ha formado en esta institución académica. Además, los nueve miembros del Consejo de Administración de Caixa Ontinyent son titulados por la Universitat de València. Por tanto, el conocimiento aprendido en sus aulas forma parte intrínseca del ADN de nuestra entidad.

P: ¿Por qué motivos cree que es importante establecer colaboraciones entre el mundo de la universidad y su tejido socioeconómico?

R: En una sociedad avanzada, como la valenciana, es vital establecer estos puentes de colaboración universidad-empresa por todas las sinergias que se obtienen y que permiten avanzar hacia una economía basada en el conocimiento. Por una parte, la universidad escuchando a las empresas puede mejorar su oferta formativa adaptándola a las necesidades actuales de los mercados.

Por otra parte, en la medida en que empleadores y formadores están más vinculados disminuyen los costes de transacción y se genera una mayor eficiencia en el mercado laboral. Además, los conocimientos especializados de la universidad, sus proyectos e infraestructuras favorecen la activación de procesos innovadores en la empresa dotándolos de herramientas competitivas más potentes para afrontar los retos estratégicos actuales.

P: ¿Qué supone para Caixa Ontinyent el reconocimiento de los Premios Universidad-Sociedad?

R: Es un honor que una entidad referente como la Universitat de Valencia reconozca la labor que estamos haciendo para mejorar la sociedad en la que vivimos. Somos una entidad que no tiene accionistas. Nuestro accionista es la sociedad a la que le revertimos los beneficios en una obra social de un valor incalculable.

Con los recursos destinados a financiar actividades universitarias en el campus de Ontinyent, favorecemos que algunas personas, que posiblemente no hubiesen podido estudiar, tengan acceso a esta formación superior. Estamos ofreciendo oportunidades y apoyando el talento.

Una actuación de la que nos sentimos muy orgullosos y que nos anima a seguir trabajando para mejorar nuestro impacto sobre aquellos colectivos que más lo necesitan: los jóvenes y las personas mayores. A nivel personal, y siendo catedrático de esta universidad, la concesión de este premio me ha supuesto un doble motivo de satisfacción.