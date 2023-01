Esquerra Unida todavía se agarra a un pequeño hilo de esperanza para que haya una candidatura unitaria a la izquierda del PSPV para las elecciones autonómicas de (previsiblemente) mayo. La portavoz de la formación en las Corts, Estefanía Blanes, ha asegurado este viernes en una entrevista en À Punt que "sorprende que se diga que está ya todo roto cuando las primeras reuniones formales serán la semana que viene".

Blanes ha anunciado en este sentido que EU mantendrá las "primeras reuniones formales" la próxima semana tanto con Compromís como con Podem, con quien el pacto sí que parece más factible. "Puede ser que la reunión sea para decirnos que está todo roto", ha admitido la síndica adjunta de Unides Podem en el parlamento valenciano respecto a la candidatura unitaria con los valencianistas.

La también portavoz de la ejecutiva de Esquerra Unida ha criticado la propuesta de confluencia de Compromís sobre incorporar solo "independientes" a su marca. "Yo milito en EU, no sería independiente", ha indicado al tiempo que ha vuelto a remarcar que los del guiño y la sonrisa no son la "casa común de la izquierda", como expresaron el lunes en la rueda de prensa. "La casa común se negocia a partir de unas negociaciones desde cero", ha señalado.

Respecto a la coalición con Podem, Blanes ha admitido que ha habido "conversaciones informales" y que la relación es "constante", pero que todavía no se han iniciado las negociaciones de manera oficial lo que, a su parecer, supone ir con retraso. "Llegamos tarde", ha dicho, "ya lo vimos en Andalucía y luego los resultados son negativos".

Para esta más que probable confluencia, la síndica adjunta ha indicado el nombre, sobre repetir bajo las siglas de Unides Podem, "no es lo más importante" aunque se ha mostrado favorable en buscar otro porque "EUPV no aparecía". Así, su apuesta es que "o aparezcan todos los nombres o que el nombre que aparezca no incluya a ninguno de los nombres y que todos nos sintamos representadas".

Sobre quién debería ocupar la dirección de la candidatura, Blanes ha señalado que "todavía es muy pronto" porque las negociaciones no han comenzado oficialmente, pero ha recordado que la candidata de EU es la consellera Rosa Pérez Garijo. Eso sí, ha admitido, que en una negociación "no es solo lo que dice una parte, sino que hay que ver lo que mejor supone para todo el acuerdo total".