El PP propone bajar impuestos y 10.000 VPO frente al "colapso" en vivienda

Bajada de impuestos y construcción de 10.000 VPO a partir de la "colaboración público-privada". Es la receta del líder del PPCV, Carlos Mazón, para hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda. Los 'populares' se encuentran desgranando algunas de las medidas de su futuro programa electoral por áreas y este viernes le tocó el turno a las medidas de vivienda, uno de los asuntos que toman posiciones más altas en las encuestas de preocupación de la ciudadanía.

“Para el PPCV la política de vivienda pública forma parte de las medidas sociales, dentro del bloque de las más importantes necesidades de la sociedad”, expresó el líder de la oposición que se lanzó a criticar el "colapso" e "ineficacia" del Ejecutivo autonómico en el despliegue de ayudas sobre la materia. "Colapso, incapacidad e ineficiencia se han impuesto en la Generalitat, hay una falta de gestión y el mínimo nivel de resultados", insistió el líder de los 'populares' valencianos.

Sus críticas se remitieron a Puig, con quien trata de confrontar directamente y mostrarse como su alternativa, pese a que el departamento recaiga sobre el vicepresidente segundo, Héctor Illueca. “Las buenas palabras e intenciones de Puig no pagan el alquiler"; "el Gobierno de Puig está rompiendo muchos proyectos de vida" o "si eres joven y necesitas ayuda no la esperes de Sánchez ni de Puig, porque no te van a pagar y te van a dejar fuera", fueron algunas de las críticas de Mazón claramente referenciadas al jefe del Consell.

El también presidente de la Diputación de Alicante insistió en dirigirse al público joven, tanto en las críticas a la actual gestión como en la propuesta de soluciones. "Se está dejando a los jóvenes en una situación insostenible", señaló respecto a los problemas actuales. Así, en contraposición, ofertó, en caso de gobernar, "habilitar líneas de avales del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) para que los jóvenes menores de 35 años puedan financiar la totalidad de la compra de su primera vivienda completando la hipoteca".

También incluyó a los menores de 35 años dentro de la bajada impositiva por la que apostó el dirigente alicantino para hacer frente al alza de precios de la vivienda. Así, aseguró que su propuesta contempla un tipo súper reducido del 3 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para vivienda habitual de hasta 150.000 euros. Actualmente este tributo se encuentra en el 10 %, un tipo que Mazón, en su constante llamada a las bajadas fiscales, anunció también un descenso generalizado.

De esta forma, el PPCV propone la progresividad del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta pasar a un 6% para inmuebles de menos de 250.000 euros, al 8% para inmuebles de hasta 600.000 euros y un 9% para inmuebles de más de 600.000 euros. Asimismo, se contempla un tipo súper reducido del 3% para vivienda habitual de hasta 150.000 euros (para menores de 35 años) y hasta 180.000 euros para familias numerosas y personas con discapacidad.

También se contempla este ITP súper reducido para inmuebles situados en pequeños municipios con riesgo de despoblación. “Hablamos de una reducción del 70% del impuesto a la vivienda para menores de 35 años, familias numerosas, vulnerables, discapacidad, víctimas de violencia de género y zonas despobladas", indicó Mazón quien insistió que este 70% de reducción "también se aplicará a todas las rentas de menos de 30.000 euros brutos anuales”, ha explicado.

Mazón ha indicado que otro de los grandes fracasos de Puig “es la nula construcción de VPO y viviendas sociales”. Al respecto, el PPCV trabaja en un plan de vivienda 2023-2027 con vivienda protegida y promoción de vivienda pública de alquiler y social y se trabajará en favorecer la promoción de VPO a través de colaboración público-privada, con la previsión de construir durante la próxima legislatura 10.000 viviendas de protección oficial. “Actualizaremos el módulo básico que pasará de 1.800 a la franja de 2.000-2.200 euros/m2”, ha indicado.