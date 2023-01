Tres años después de Gloria el litoral sigue sin protección frente a temporales

A pesar del buen estado que presentan actualmente las playas, la mayoría teme que la llegada de un temporal de levante pueda causar de nuevo estragos. Los ayuntamientos de la Ribera Baixa El Perelló, Sueca, Mareny de Barraquetes y Cullera afectados por los problemas constantes en sus costas, siguen mostrando su malestar y preocupación por la regresión que están padeciendo sus playas. Los cuatro municipios han afirmado a este periódico que estarán presentes en la manifestación de este sábado en Madrid.

La preocupación de los cuatro consistorios es grande ya que aunque la situación actual de la costa no es la que presentaban los últimos meses y tienen un estado muy aceptable, la proximidad de un temporal de levante hace que los ayuntamientos muestren su preocupación ante la falta de una solución al problema.

Los cuatro ayuntamientos de La Ribera Baixa han mostrado, reiteradamente, su preocupación y al mismo tiempo están planteando ya, en colaboración con la propia Universitat de Valencia, algunas posible soluciones como la creación de espigones de forma paralela a la costa, para de esta forma intentará acumular una mayor sedimentación de arena.Desde los cuatro ayuntamientos afirman que «se seguirá buscando soluciones y elaborando informes técnicos que lleven a poner punto final a este grave problema.

En la comarca de la Safor existen dos puntos conflictivos. Uno de ellos al norte, en la playa de Tavernes de la Valldigna, donde se encuentra una de las playas con peor situación, la Goleta. Este litoral viene arrastrando los problemas de regresión desde hace años pero Gloria hurgó en la herida a base de bien y agravó el estado de esta zona. A finales del 2021, la fuerza de las olas dejó inservible la zona de piscina de uno de los edificios de primera línea, mientras que en marzo del año pasado se llevó por delante los balcones de otro. Además, los temporales de primavera se engulleron una enorme cantidad de arena, dejando cimientos de algunos edificios de la avenida de la Marina, más al sur de la Goleta, al aire. En junio del año pasado arrancaba una reposición muy importante de arena que acababa hace unas semanas. Actualmente, en la Goleta, se aprecian los efectos de esa reposición.

El otro punto caliente es el sur de la comarca, concretamente las playas de Bellreguard, Daimús, Miramar, Guardamar y Piles. Especialmente grave es la situación de Bellreguard. Gloria causó estragos, llevándose por delante una parte de su paseo marítimo. Estos desperfectos ya están reparados pero la playa nunca ha recuperado la arena. En Piles la falta de material es más que evidente desde hace años.

Los ayuntamientos de Tavernes, Bellreguard, Daimús, Miramar y Piles han fletado autobuses para la manifestación del sábado. El temporal Gloria hizo estragos en el litoral de Dénia y se tragó playas enteras. Les Deveses y el Blay Beach (esta última es un tramo de les Marines) no existen. No conservan ni un milímetro de arena. Los vecinos exigen desde hace años que se regeneren. La primera va por buen camino. El pasado mes de noviembre el ministerio para la Transición Ecológica adjudicó por 14,4 millones de euros las obras para recuperar la costa de les Deveses y construir tres espigones y aportar 600.000 metros cúbicos de arena, según informa Alfons Padilla.

El Ayuntamiento del Puig de Santamaría asegura que lleva «mucho tiempo» pidiendo ampliar los espigones de sus playas. «Es cierto que hay un problema de regresión, pero desde hace años», explican fuentes municipales. «Lo que nos hace falta es ampliar los espigones, esto nos ayudaría muchísimo, pues se han quedado cortos y puede ser peligroso a largo plazo», señalan. La reivindicación ante el ministerio es, según el consistorio, «una lucha constante». En Alboraia, por otra parte, la concejala de playas Raquel Casares reconoce que si hay conflicto con la regresión de la costa en el municipio está en Port Saplaya.

Problemas estructurales en toda la fachada marítima de Castellón

Las costas de la provincia de Castellón son ya escenario recurrente de peligro y conflicto cuando llega la época de mayor probabilidad de fenómenos meteorológicos adversos. Las comarcas del norte continúan con problemas sin resolver desde Gloria y, cada vez que el mar amenaza, muchas localidades están poco protegidas.

NULES

El caso de Nules, en la Plana Baixa, es uno de los más sonados, pues el ayuntamiento ha llevado el enfrentamiento con Costas al punto de colocar un muro de rocas en la playa que el ministerio considera ilegal. La localidad lo mantiene y se reafirma en su medida, que tiene la intención de proteger las casitas del casco histórico de la primera línea de playa. Otros pueblos con casitas muy cercanas al agua debido a la regresión del litoral son las vecinas Moncofa y Xilxes, donde asociaciones de vecinos reclaman soluciones como espigones que, por el momento, no llegan a instalarse a pesar de que el riesgo es evidente y las inundaciones, en muchos casos, llegan hasta tercera o cuarta línea de playa.

BORRIANA

Sufre una situación similar a las de los núcleos de población cercanos: todavía está a la espera de la ejecución de los espigones. Su ayuntamiento cifró los daños por Gloria en 2,5 millones de euros. Costas ayudó a arreglar diversos caminos cerca de la playa, pero Borriana no ha empezado aún a construir los espigones que había planteado, con villas de alto valor patrimonial y casitas más humildes a pocos metros del Mediterráneo.

PEÑÍSCOLA

El consistorio ha gastado dos millones de euros tras el temporal Gloria. Las reparaciones incluyeron el vial entre el centro y la Serra d’Irta, así como la recuperación de la playa Norte. Sin embargo, aún hay daños sin arreglar por ese temporal y el consistorio se ha reunido con Costas exigiendo reparar La Porteta, construcción del complejo de la muralla.

ALCALÀ DE XIVERT

La situación en las playas de Alcossebre, perteneciente al municipio de Alcalà de Xivert, fue dramática después del paso de Gloria. Los daños se valoraron en un millón de euros y las ayudas que ha obtenido el ayuntamiento solo alcanzan los 161.464 euros. Filomena también produjo desperfectos, aunque mucho menores.

ORPESA

En Orpesa arreglaron parte del paseo marítimo con la ayuda de 300.000 euros por Gloria. Pero el problema que afrontan, según el ayuntamiento, es que no vieron un euro de los daños que tuvieron por Filomena porque los desperfectos los provocó la lluvia y no en dominio marítimo. Por ello, a pesar de que el estado de la playa es muy precario, no tienen posibilidad de arreglarlo.

BENICÀSSIM

La localidad de la Plana Alta propone por su parte que haya líneas de ayudas económicas para todos los afectados por los temporales más graves. En Benicàssim arguyen que no se han podido beneficiar de las subvenciones porque no pudieron justificarlas porque ejecutaron los trabajos de forma urgente con su propio personal y maquinaria.





BENICARLÓ

Los del Baix Maestrat sí que dan por reparados los daños por valor de 1,1 millones que tuvieron por los temporales gracias mayormente a la Diputación. En Vinaròs, lamentan que les falta cobrar la subvención que pidieron a la Generalitat por Gloria, si bien la Diputación ha abonado el 85% del importe.